Canarias recoge el guante del Estado y pide negociar ya el traspaso del REF

El Gobierno canario recoge el guante lanzado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y solicitará de inmediato abrir formalmente las negociaciones para el traspaso de las competencias sobre el Régimen Económico y Fiscal (REF), con el fin de que la Comunidad Autónoma asuma la gestión y control de los incentivos fiscales del fuero canario. «Se abre una ventana de oportunidad y la vamos a aprovechar, el ministro ha dicho que está dispuesto a sentarse si hay una petición formal de la Comunidad Autónoma, y eso es lo que vamos a hacer», señala el comisionado del REF, José Ramón Barrera, quien asegura que el Ejecutivo regional «tiene claro que hay que solicitarlo», ya que también las Islas cuentan con la ventaja de tener la Agencia Tributaria Canaria (ATC) como órgano que puede asumir la labor supervisora e inspectora que realiza ahora la Hacienda del Estado.

La carta de solicitud se remitirá al Gobierno central en los próximos días y la intención es negociar una delegación de competencias para que Canarias asuma la capacidad de inspección, comprobación e interpretación de los incentivos fiscales del REF. Según Barrera, se trata de una situación similar a la gestión que realiza el Gobierno regional en el IGIC o en otro tipo de impuestos propios o cedidos por el Estado, por lo que, en su opinión, «no se trata de una reivindicación tan descabellada», porque se trata de que Canarias gestione sus propios tributos e incentivos como hacen otras comunidades con sus impuestos, caso del País Vasco o Navarra. «Desde 1991 nosotros supervisamos, interpretamos y recaudamos el IGIC, por lo que no entiendo cómo es posible que algo tan propio de Canarias como la RIC, la Deducción por Inversiones o las bonificaciones no las podemos gestionar en Canarias», añade el comisionado.

Un elemento clave de la petición autonómica es el de las consultas vinculantes que realizan los operadores económicos a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda, que tardan mucho en contestarse o incluso ni se contestan, lo que genera la inseguridad jurídica de la que tanto se quejan juristas, asesores fiscales y empresas. Barrera afirma que la ATC tiene la capacidad suficiente para asumir las consultas sobre los incentivos y mecanismos del fuero canario, como hace con el IGIC, con celeridad en las respuestas para dar mayor seguridad a los contribuyentes. El comisionado añade que se trata de un paso «hacia la seguridad jurídica», porque «aquí la realidad se conoce mejor, y si logramos que las soluciones a los problemas estén más cerca, estas serán más rápidas y más adaptadas a la realidad de lo que se consulta».

El comisionado del REF planteó la necesidad de que Canarias gestione su REF hace poco más de un año en la comisión de estudio del Parlamento destinada a elaborar un dictamen con propuestas para mejorar el fuero y adaptarlo a los distintos escenarios económicos. Según relata, en aquella ocasión esta propuesta tuvo ciertos reparos y se consideró que sería difícil de conseguir. Ahora, un año después, el Parlamento la ha votado por la práctica unanimidad de los grupos políticos –excepto Vox– y el Estado está predispuesto a sentarse a negociar, lo que para Barrera es un avance sustancial que ahora hay que aprovechar. El contexto de inestabilidad y crispación política no ayuda pero «lo que no podemos es ampararnos en el mal tiempo para no hacer nuestro trabajo, el entorno es complicado pero por eso no lo vamos a dejar de intentar, porque se trata de algo razonable», subraya.

La futura negociación con la Administración del Estado tratará de establecer un marco normativo «adecuado y suficiente» para que Canarias asuma por cesión o delegación unas funciones similares a las que realiza con los impuestos propios y cedidos, tanto en la labor de interpretación y supervisión como en la de inspección. Si las negociaciones con el Estado tienen éxito, se realizaría una modificación de la Ley del REF para que la delegación de competencias pueda aplicarse si al final es la fórmula pactada.

Barrera pone especial énfasis en el control de los incentivos fiscales, pero tampoco descarta que Canarias también pueda ejercer parte del control de las medidas económicas que están integradas en el REF. «No me cierro en banda a cualquier aspecto en el que Canarias puede tener autonomía para la gestión y seguimiento del fuero, por lo que hay que analizar hasta dónde nos permite llegar el marco normativo, el objetivo es alcanzar todo lo que podamos», explica Barrera. En este sentido, el comisionado espera que una vez que se envíe la solicitud formal al Gobierno central, concretamente al Ministerio de Política Territorial, se puedan fijar los criterios para iniciar las negociaciones lo más pronto posible.

Sin cambios que afecten a las directivas de la UE

La negociación que plantea la Comunidad Autónoma no choca con la Unión Europea (UE), que es la que autoriza en último término que Canarias disponga de un régimen fiscal propio para compensar los sobrecostes de la lejanía e insularidad. José Ramón Barrera puntualiza que las demandas de Canarias no cambian la configuración de las ayudas de Estado, que es el ámbito en el que interviene directamente Bruselas.

Según el comisionado del REF, el Gobierno central tiene capacidad suficiente para ceder o delegar en Canarias lo que hace ahora la Agencia Tributaria del Estado, porque, como ocurre también con los tributos del REF, el Ejecutivo regional tiene que informar a Madrid sobre la evolución de los gravámenes y su impacto, como ocurrió recientemente con el AIEM, y después se informa a la Comisión Europea, que es la que tiene que validar la permanencia de este tipo de figuras fiscales y mantenerlas dentro del fuero canario. «Lo que solicitamos no es un cambio de base del REF, sino un cambio en cuanto a la supervisión e inspección del mismo», añade Barrera.