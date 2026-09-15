El Aeropuerto de El Hierro realiza este martes un simulacro de accidente aéreo para testar su respuesta ante emergencias
Las instalaciones aeroportuarias de la isla del meridiano ponen a prueba sus protocolos de seguridad y la capacidad de respuesta de los cuerpos intervinientes
El Aeropuerto de El Hierro acoge durante la mañana de este martes, 15 de septiembre de 2026, un ejercicio práctico de simulacro de accidente aéreo. La intervención, programada a partir de las 10:30 horas, tiene como objetivo fundamental entrenar a los distintos colectivos intervinientes, poner a prueba la efectividad de los planes de autoprotección y evaluar la capacidad de respuesta y coordinación entre los recursos de emergencia en las instalaciones de la isla.
La operativa se desarrolla bajo el marco del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA) y cuenta con la activación del 112 Canarias junto al Gobierno de Canarias. La realización de este tipo de maniobras periódicas permite auditar los tiempos de reacción, optimizar la toma de decisiones en situaciones de crisis reales y garantizar la máxima seguridad tanto para los pasajeros como para la actividad aeronáutica de la isla.
Evaluación de protocolos y coordinación sobre el terreno
El simulacro recreará un escenario de emergencia aeronáutica en el recinto aeroportuario para poner a prueba los canales de comunicación entre los servicios de la propia infraestructura de Aena y los dispositivos de auxilio externos.
Durante el despliegue participarán activamente miembros de los cuerpos de seguridad, efectivos de emergencias sanitarias, personal de extinción de incendios y técnicos de protección civil. El objetivo de la jornada es medir la sincronización de todos los efectivos, detectar posibles margen de mejora en los procedimientos operativos y asegurar una respuesta conjunta eficaz ante hipotéticos siniestros en la terminal herreña.
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