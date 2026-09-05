El Gobierno canario conmemora el 50 aniversario del Manifiesto de El Hierro

El Gobierno de Canarias ha conmemorado este sábado el 50 aniversario del Manifiesto de El Hierro, uno de los documentos de referencia de la historia cultural contemporánea del archipiélago, con un programa de actos que ha reivindicado su vigencia en el debate sobre la identidad, la cultura, el territorio y el futuro de las islas.

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, ha presidido los actos, junto a la vicepresidenta del Cabildo de El Hierro, Ana González, y el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, entre otras autoridades.

La jornada ha comenzado con la inauguración de la exposición 'Manifiesto 76/26', comisariada por Dailo Barco, y ha continuado con un acto institucional en el Auditorio de La Peña, según ha detallado el Ejecutivo en un comunicado.

Durante el acto, Machín ha defendido la vigencia del legado del manifiesto y ha señalado que "El Hierro puede ayudarnos a comprender Canarias".

"Aquello que una comunidad reconoce como propio, necesita permanecer. Ahí comienza el patrimonio, no solo en los bienes que conservamos", ha afirmado la consejera, quien ha destacado también la importancia de la relación con el territorio, los conocimientos y las expresiones transmitidas entre generaciones.

Machín ha recordado que los autores del manifiesto hablaron de "personalidad propia y de vocación universal", al entender que reconocerse como pueblo "no significaba apartarse del mundo".

"En 1976, desde El Hierro, unos creadores hablaron de la Canarias que recibían y de aquella que querían construir. Nos corresponde hacer lo mismo desde nuestro tiempo", ha concluido.

El Cabildo tramita la declaración de 'El arado' como BIC

Durante el acto, González ha anunciado que el Cabildo de El Hierro ha iniciado los trámites para declarar Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de Monumento, la escultura 'El arado', obra de Tony Gallardo.

La pieza, realizada en hierro y vinculada simbólicamente al trabajo campesino, fue inaugurada el 5 de septiembre de 1976 en la Cruz de los Reyes, donde también se dio lectura al manifiesto ante miles de personas.

El artista Leopoldo Emperador, redactor y firmante del texto en 1976, ha leído el documento original durante la conmemoración. También se ha entregado una escultura del artista a las personas firmantes, algunas presentes en el acto y otras representadas por sus herederos.

Machín ha cerrado el acto con la lectura de una declaración institucional del Gobierno de Canarias que actualiza el contenido del manifiesto y reivindica la cultura como "derecho democrático, sector estratégico y espacio de libertad".

El documento plantea reforzar la protección de los creadores, garantizar una financiación adecuada, facilitar el acceso a la cultura en todas las islas e incorporar a las nuevas generaciones, además de reforzar el diálogo con la Macaronesia y el Caribe y preservar la biodiversidad y la raíz aborigen del archipiélago.

Reivindica la cultura canaria

El 5 de septiembre de 1976, El Hierro acogió la inauguración del Monumento al Campesino y la lectura del Manifiesto de El Hierro, redactado por artistas, poetas e intelectuales canarios, entre ellos Martín Chirino, Leopoldo Emperador, Tony Gallardo, Eugenio Padorno y Manuel Padorno.

El texto reivindicó la cultura canaria y el derecho de las islas a imaginar y construir su propio futuro, en un contexto marcado por el inicio de la Transición democrática.

Cincuenta años después, la conmemoración ha recuperado aquel acontecimiento para abordar cuestiones como la relación entre cultura y territorio, la condición atlántica de Canarias y el diálogo entre cultura popular y creación contemporánea.

La jornada ha concluido en la Cruz de los Reyes con la actuación de 'Huellas de hierro', una creación de Virginia Arencibia y Samuel Aguilar, un homenaje a los firmantes de 1976 y actuaciones musicales.