El kiosco de playa con un Solete Repsol que solo puedes encontrar en El Hierro

Comer en una bonita terraza con vistas al mar y disfrutar de un paisaje de ensueño es la verdadera vida de rico para muchos, como diría el cantante Camilo. Y en Canarias, la opción existe indiscutiblemente.

Un claro ejemplo de ello es el kiosco La Maceta, en El Hierro, donde la rica gastronomía canario-venezolana 'marida' con la tranquilidad isleña.

Sin duda, un lugar ideal para pasar un buen rato y, a la vez, degustar riquísimos platos.

Donde el buen comer se vuelve costumbre

Y es que como el propio local promociona, La Maceta es el lugar donde el buen comer se vuelve costumbre. "Un lugar con sabor auténtico, ingredientes frescos y un ambiente que te atrapa desde el primer momento. Aquí cada plato está hecho con pasión y producto local, desde ceviches vibrantes y mariscos frescos, hasta platillos tradicionales con un toque especial que no te querrás perder", aseguran en sus redes sociales.

Solete Repsol

Y no es para menos, ya que este restaurante del municipio de La Frontera cuenta con el plus de tener un Solete Repsol, un distintivo que se entrega a locales cercanos y con encanto. Y no es para menos, ya que solo por su ubicación, junto a las piscinas naturales del mismo nombre, merece un reconocimiento.

Kiosco La Maceta. / Google

Además, la recomendación de la Guía Repsol seguro que es un acierto -por si estás indeciso eligiendo en la carta-: revuelto de calamares con gambas y tarta de queso con dulce de leche.