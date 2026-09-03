El kiosco de playa con un Solete Repsol que solo puedes encontrar en El Hierro
Un lugar con encanto para disfrutar de la rica gastronomía isleña
Comer en una bonita terraza con vistas al mar y disfrutar de un paisaje de ensueño es la verdadera vida de rico para muchos, como diría el cantante Camilo. Y en Canarias, la opción existe indiscutiblemente.
Un claro ejemplo de ello es el kiosco La Maceta, en El Hierro, donde la rica gastronomía canario-venezolana 'marida' con la tranquilidad isleña.
Sin duda, un lugar ideal para pasar un buen rato y, a la vez, degustar riquísimos platos.
Donde el buen comer se vuelve costumbre
Y es que como el propio local promociona, La Maceta es el lugar donde el buen comer se vuelve costumbre. "Un lugar con sabor auténtico, ingredientes frescos y un ambiente que te atrapa desde el primer momento. Aquí cada plato está hecho con pasión y producto local, desde ceviches vibrantes y mariscos frescos, hasta platillos tradicionales con un toque especial que no te querrás perder", aseguran en sus redes sociales.
Solete Repsol
Y no es para menos, ya que este restaurante del municipio de La Frontera cuenta con el plus de tener un Solete Repsol, un distintivo que se entrega a locales cercanos y con encanto. Y no es para menos, ya que solo por su ubicación, junto a las piscinas naturales del mismo nombre, merece un reconocimiento.
Además, la recomendación de la Guía Repsol seguro que es un acierto -por si estás indeciso eligiendo en la carta-: revuelto de calamares con gambas y tarta de queso con dulce de leche.
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