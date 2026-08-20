El Hierro y Greenwich: la historia de cuando la isla fue el centro del mundo

Hubo un tiempo en el que el centro de los mapas no estaba en Londres, sino en Canarias. Durante siglos, El Hierro fue utilizado como referencia para calcular la longitud geográfica, una historia que explica por qué todavía se conoce como la Isla del Meridiano.

La creadora de contenido SuCaPorElMundo ha recuperado esta curiosidad en un vídeo grabado entre los paisajes volcánicos herreños. "Me encanta pensar que desde un lugar tan pequeño y remoto se trazaban las coordenadas del planeta", señala.

La elección de El Hierro no fue casual. La Isla se encontraba en el extremo occidental del mundo conocido por los europeos y, por tanto, permitía representar hacia el este todas las longitudes incluidas en los mapas.

El meridiano cero de El Hierro

El llamado meridiano de El Hierro o de Ferro se convirtió en una de las referencias cartográficas más extendidas de Europa. En 1634, Francia estableció que debía emplearse en sus mapas y lo situó convencionalmente 20 grados al oeste del meridiano de París.

Esto no significa que fuera el único meridiano cero existente. Durante siglos, diferentes países utilizaron sus propias referencias, normalmente vinculadas a observatorios o capitales. Sin embargo, el de El Hierro alcanzó una notable difusión entre navegantes, geógrafos y cartógrafos.

Aquella diversidad terminó en 1884, cuando representantes de numerosos países se reunieron en Washington para buscar una referencia común. La Conferencia Internacional del Meridiano recomendó entonces adoptar Greenwich como meridiano cero internacional.

El recuerdo de aquella etapa continúa presente cerca del faro de Orchilla, donde un monumento señala el antiguo meridiano. Allí permanece la huella del tiempo en el que una de las islas más pequeñas de Canarias ocupaba un lugar central en la representación del mundo.