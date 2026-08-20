Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasVirus del Nilo Occidental en CanariasCD TenerifeAniversario del accidente de SpanairRecuperado el suministro de agua en Santa CruzQuejas de los vecinos de El PrisTest para detectar resistencias antibióticasRobos con fuerza en Tenerife
instagramlinkedin

El Hierro y Greenwich: la historia de cuando la isla fue el centro del mundo

Antes de que Greenwich se convirtiera en la referencia internacional, el meridiano cero utilizado en numerosos mapas europeos pasaba por la isla canaria

Antes de Greenwich, el centro del mundo estuvo en Canarias: esta es su historia

Antes de Greenwich, el centro del mundo estuvo en Canarias: esta es su historia / Tripadvisor

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Aarón Cabrera Artiles

Aarón Cabrera Artiles

Hubo un tiempo en el que el centro de los mapas no estaba en Londres, sino en Canarias. Durante siglos, El Hierro fue utilizado como referencia para calcular la longitud geográfica, una historia que explica por qué todavía se conoce como la Isla del Meridiano.

La creadora de contenido SuCaPorElMundo ha recuperado esta curiosidad en un vídeo grabado entre los paisajes volcánicos herreños. "Me encanta pensar que desde un lugar tan pequeño y remoto se trazaban las coordenadas del planeta", señala.

La elección de El Hierro no fue casual. La Isla se encontraba en el extremo occidental del mundo conocido por los europeos y, por tanto, permitía representar hacia el este todas las longitudes incluidas en los mapas.

El meridiano cero de El Hierro

El llamado meridiano de El Hierro o de Ferro se convirtió en una de las referencias cartográficas más extendidas de Europa. En 1634, Francia estableció que debía emplearse en sus mapas y lo situó convencionalmente 20 grados al oeste del meridiano de París.

Esto no significa que fuera el único meridiano cero existente. Durante siglos, diferentes países utilizaron sus propias referencias, normalmente vinculadas a observatorios o capitales. Sin embargo, el de El Hierro alcanzó una notable difusión entre navegantes, geógrafos y cartógrafos.

Aquella diversidad terminó en 1884, cuando representantes de numerosos países se reunieron en Washington para buscar una referencia común. La Conferencia Internacional del Meridiano recomendó entonces adoptar Greenwich como meridiano cero internacional.

Noticias relacionadas y más

El recuerdo de aquella etapa continúa presente cerca del faro de Orchilla, donde un monumento señala el antiguo meridiano. Allí permanece la huella del tiempo en el que una de las islas más pequeñas de Canarias ocupaba un lugar central en la representación del mundo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Armas ve 'inaceptables' las medidas tomadas por AENA en el aeropuerto de El Hierro
  2. Los peritos señalan que la obra de una pista en Frontera se sobredimensionó
  3. Un nuevo terremoto despierta a El Hierro: el IGN detecta un nuevo seísmo frente a La Frontera
  4. Avistan una ballena yubarta con su cría frente a la costa de El Hierro
  5. El denunciante de la pista de Frontera votó a favor de la obra en el Cabildo de El Hierro
  6. Endesa retira el centro de transformación más inaccesible de Canarias: así fue la complicada maniobra con un helicóptero
  7. Esta panadería de El Hierro tiene más de 50 años, abre los siete días de la semana y elabora las mejores magdalenas de Canarias
  8. Absueltos los tres investigados por prevaricación urbanística en Frontera

El Hierro y Greenwich: la historia de cuando la isla fue el centro del mundo

El Hierro y Greenwich: la historia de cuando la isla fue el centro del mundo

El Hierro recibira 75.000 piñas tropicales para recuperar el cultivo después de una caída del 70%

El Hierro recibira 75.000 piñas tropicales para recuperar el cultivo después de una caída del 70%

La Frontera homenajea a Francis Pérez, el mejor puntal de la historia de la lucha

La Frontera homenajea a Francis Pérez, el mejor puntal de la historia de la lucha

El Hierro cambia el lugar para ver el eclipse del 12 de agosto: será en Los Sargos

El Hierro cambia el lugar para ver el eclipse del 12 de agosto: será en Los Sargos

Terremotos en Canarias hoy: seísmos en las islas de El Hierro y Tenerife este lunes

Terremotos en Canarias hoy: seísmos en las islas de El Hierro y Tenerife este lunes

El Hospital Nuestra Señora de los Reyes obtiene un sobresaliente en la Encuesta de Satisfacción al Alta de 2025

Trasladan a La Restinga a 133 migrantes rescatados de un cayuco al sur de El Hierro

Trasladan a La Restinga a 133 migrantes rescatados de un cayuco al sur de El Hierro

Tragedia en El Hierro: fallece un joven migrante y eleva a tres las víctimas mortales de un cayuco rescato en julio

Tragedia en El Hierro: fallece un joven migrante y eleva a tres las víctimas mortales de un cayuco rescato en julio
Tracking Pixel Contents