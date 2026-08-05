El Hospital Nuestra Señora de los Reyes obtiene un sobresaliente en la Encuesta de Satisfacción al Alta de 2025

El Hospital Nuestra Señora de los Reyes, adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha recibido una nota global de 9,85 puntos en la Encuesta de Satisfacción al Alta Hospitalaria (ESAH) correspondiente al año 2025, mejorando la obtenida en 2024, cuando logró un 9,57.

En esta ocasión, la ESAH del pasado año en el Hospital Nuestra Señora de los Reyes se llevó a cabo con una muestra de 81 pacientes justo en el momento de recibir el alta hospitalaria. De ellos, el 42 por ciento eran mujeres y el 58 por ciento restante, hombres.

En cuanto a los grupos de edad, la franja a partir de 70 años fue la que registró mayor porcentaje de participantes, con el 58,8 por ciento. Le siguieron los usuarios de entre 50 y 69 años, que representaron el 16,3 por ciento de las personas encuestadas.

En relación con los servicios hospitalarios mejor valorados por las personas ingresadas en 2025, destacan Traumatología, Medicina interna y Cirugía general y digestiva con una puntuación de 9,86, 9,82 y 9,71, respectivamente.

Valoración de la atención y el trato recibido

El 96,3 y el 97,5 por ciento de las personas encuestadas valoró de forma positiva tanto la atención médica como la del personal de enfermería, respectivamente.

Por otro lado, el 97,5 por ciento de los participantes aseguró conocer el nombre de su médico y el cien por cien afirmó que los profesionales del centro hospitalario se dirigieron a ellos por su nombre.

En cuanto al trato por parte del personal de administración, el 80,25 por ciento de los participantes en la encuesta se mostró satisfecho con el mismo; el 82,72 por ciento lo estuvo con el de los celadores y el 82,72 por ciento con el trato de la plantilla de limpieza.

El cien por cien de los usuarios aseguró que el personal del centro fue respetuoso con su intimidad y el 92,59 por ciento valoró positivamente el tiempo de las visitas familiares.

Información recibida

El 98,75 por ciento de los usuarios mostró su satisfacción con la información recibida sobre la evolución de su situación médica y el 97,47 por ciento con la relativa a los tratamientos y cuidados a seguir en el domicilio, una vez se van de alta hospitalaria.

Sobre el consentimiento informado, el 98,73 por ciento de los encuestados valoró de forma positiva la información recibida al respecto y el cien por cien se mostró satisfecho con el tiempo que tuvo para leer, comprender y firmar dicho documento.

En cuanto al bloque de obstetricia el cien por cien de las participantes aseguró haber recibido información sobre los cuidados del recién nacido y el 92,5 por ciento sobre los beneficios de la lactancia materna.

Valoración del alojamiento

El 72,84 por ciento de los usuarios aseguró estar satisfecho con la limpieza de las habitaciones; el 64,20 por ciento calificó de nada o poca ruidosa la habitación en relación con los timbres, voces y puertas y el 74,67 por ciento la consideró nada o poco ruidosa en cuanto a maquinaria y obras.

Respecto a la comida, el 61,25 por ciento de las personas encuestadas mostró su satisfacción con la temperatura, el 57,50 por ciento con la calidad y el 55 por ciento con la variedad.

Además, la totalidad de los usuarios consideró que el hospital está bien señalizado.

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ESAH

La ESAH es una herramienta anual útil para medir la calidad percibida de la actividad asistencial y conocer la satisfacción de la población atendida en aspectos que recogen, por ejemplo, la acogida al paciente, la información y calidad de la atención prestada, condiciones del alojamiento o trato recibido, entre otros, durante su proceso de hospitalización.