Tragedia en El Hierro: fallece un joven migrante y eleva a tres las víctimas mortales de un cayuco rescato en julio

Un joven de menos de 30 años que viajaba en un cayuco rescatado el pasado 22 de julio en El Hierro con 165 personas a bordo ha fallecido este domingo en el Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes, en Valverde. Con su muerte, se eleva a tres el número de víctimas mortales confirmadas entre los integrantes de esta embarcación.

Según han informado fuentes de los servicios de atención a la inmigración, el joven se encontraba alojado en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) ubicado en el pueblo de San Andrés cuando el pasado sábado comenzó a presentar un cuadro de malestar general. Tras ser evacuado de urgencia al centro hospitalario insular, falleció debido a graves complicaciones médicas derivadas del severo desgaste sufrido durante la travesía.

Tres vidas perdidas en un mismo cayuco

Este nuevo deceso constata de nuevo la dureza de la ruta migratoria hacia el archipiélago canario. La embarcación sumó desde su llegada una serie de desenlaces fatales:

Una mujer de mediana edad: Llegó ya sin vida a bordo del cayuco en el momento del desembarco el 22 de julio.

Llegó ya sin vida a bordo del cayuco en el momento del desembarco el 22 de julio. Un bebé de 6 meses: Evacuado en estado crítico al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, en Tenerife, donde falleció días después.

Evacuado en estado crítico al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, en Tenerife, donde falleció días después. Un joven de menos de 30 años: Fallecido este domingo tras empeorar su estado general en el CATE de Valverde.

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Durante las labores de socorro a la llegada de la embarcación, hasta 13 personas requirieron traslado hospitalario de urgencia debido a su delicado estado de salud. Las autoridades y colectivos locales prevén celebrar el entierro del joven migrante a lo largo de la jornada de este lunes.