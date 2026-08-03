Pulso político por el Pozo de las Calcosas: Valverde urge al Cabildo herreño con la financiación
El proyecto busca revalorizar uno de los rincones más icónicos de Valverde mientras se concreta el respaldo económico de las instituciones insulares y autonómicas
Las obras de mejora y acondicionamiento en El Pozo de Las Calcosas avanzan según el cronograma previsto. La actuación, impulsada por el Ayuntamiento de Valverde, se considera estratégica para restaurar, proteger y poner en valor uno de los espacios patrimoniales, arquitectónicos y turísticos de mayor relevancia e identidad del municipio y de la isla de El Hierro.
Mientras los trabajos sobre el terreno mantienen su ritmo de ejecución, las gestiones administrativas para la financiación del proyecto avanzan en el ámbito autonómico. El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo, se encuentra tramitando la subvención destinada a cofinanciar los trabajos.
Reclamación de los fondos al Cabildo Insular
A pesar del impulso autonómico, desde el consistorio de Valverde se señala que siguen a la espera de que se concrete la aportación presupuestaria por parte del Cabildo de El Hierro, la cual ya cuenta con la aprobación formal para este proyecto pero aún no se ha materializado de forma efectiva.
El alcalde de Valverde, Carlos Brito, ha querido poner en valor el avance de las intervenciones y ha hecho un llamamiento a la institución insular para agilizar los trámites pendientes. «Agradecemos la implicación del Gobierno de Canarias, que ya está tramitando la ayuda económica, y esperamos que el Cabildo de El Hierro se sume con urgencia para dar término lo antes posible", dijo Carlos Brito, alcalde de Valverde, en un comunicado.
El consistorio confía en que la suma de esfuerzos entre administraciones permita completar los trabajos en los plazos fijados y reabrir el enclave costero con sus infraestructuras totalmente renovadas.
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