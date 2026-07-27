Muere el bebé rescatado en estado crítico de un cayuco en El Hierro

El bebé de unos seis meses que fue rescatado en estado crítico de un cayuco en aguas del Mar de Las Calmas, en El Hierro, ha fallecido, según han confirmado fuentes del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

El menor había sido evacuado en helicóptero medicalizado hasta el centro hospitalario tinerfeño después de que la embarcación en la que viajaba llegara al puerto de La Restinga el pasado miércoles. Junto al bebé también fue trasladado a Tenerife un migrante adulto.

Un cayuco con 165 personas a bordo

En la embarcación viajaban 165 personas, entre ellas una mujer fallecida. El cayuco fue avistado inicialmente por un pesquero en aguas próximas a El Hierro, hasta que una embarcación de Salvamento Marítimo logró remolcarlo hasta el puerto de La Restinga.

Tras la llegada a tierra, los servicios sanitarios atendieron a las personas que viajaban a bordo y valoraron su estado de salud. Debido a la situación en la que se encontraban varios ocupantes, alrededor de una quincena fueron trasladados al Hospital Insular de El Hierro.

Evacuado en helicóptero a Tenerife

El bebé fue uno de los casos más graves detectados tras el rescate. Su estado crítico motivó su derivación urgente en helicóptero hasta el Hospital de La Candelaria, en Tenerife, centro de referencia para la atención especializada.

Pese a la asistencia sanitaria recibida, el menor no logró sobrevivir. Su fallecimiento se suma al de la mujer que ya había sido localizada sin vida en el cayuco.

Atención sanitaria tras la llegada a La Restinga

El puerto de La Restinga volvió a ser el punto de llegada de una embarcación migrante en condiciones de extrema vulnerabilidad. A su llegada, se activó el dispositivo habitual de atención humanitaria y sanitaria para realizar una primera valoración de las personas rescatadas.

El estado de salud de parte de los ocupantes obligó a realizar derivaciones hospitalarias, tanto al centro insular como a Tenerife, ante la gravedad de algunos casos.