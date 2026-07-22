Sanidad compra un solar para ampliar el aparcamiento del Hospital Nuestra Señora de los Reyes en El Hierro

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha adquirido un solar situado junto al Hospital Nuestra Señora de los Reyes, en El Hierro, para habilitar nuevas plazas de aparcamiento destinadas a pacientes, acompañantes y trabajadores del centro sanitario.

La parcela tiene una superficie de 3.222 metros cuadrados y dispone de salida hacia la planta de hospitalización. El Servicio Canario de la Salud ha destinado 28.039 euros a la compra del terreno.

La actuación pretende mejorar el acceso al hospital y responder a la reducción de las plazas de estacionamiento disponibles durante los últimos años. Sanidad todavía no ha detallado cuántos vehículos podrá albergar el nuevo espacio ni la fecha prevista para el comienzo de los trabajos de acondicionamiento.

Más espacio para pacientes y trabajadores

El futuro aparcamiento estará destinado tanto a las personas que acudan a recibir atención sanitaria como a sus acompañantes y al personal del hospital. La Consejería considera que la incorporación de este terreno permitirá ordenar mejor la movilidad en el entorno del centro y facilitar la llegada a sus instalaciones.

La directora del Área de Salud de El Hierro, Pilar Mora, explicó que la disponibilidad de estacionamientos se ha reducido como consecuencia de las obras y ampliaciones realizadas en la zona.

Parte del suelo que anteriormente se utilizaba para aparcar fue ocupado por la ampliación del edificio hospitalario, necesaria para instalar el equipo de resonancia magnética. También se destinó espacio a la construcción del nuevo Centro de Salud de Valverde.

La incorporación de estos servicios sanitarios ha reducido la superficie disponible para los vehículos de las personas que acuden diariamente al hospital. Ante esta situación, el Servicio Canario de la Salud consideró necesario adquirir una parcela cercana para recuperar capacidad de estacionamiento.

El solar está junto al área de hospitalización

La ubicación del terreno permitirá disponer de una conexión próxima con el edificio. El solar cuenta con salida hacia la planta de hospitalización, una característica que puede facilitar el acceso de pacientes con movilidad reducida, familiares y profesionales.

La gerente de los Servicios Sanitarios de El Hierro, Jéssica Acosta, señaló que el nuevo aparcamiento mejorará las condiciones de movilidad tanto de los usuarios como del personal sanitario y no sanitario.

El Hospital Nuestra Señora de los Reyes concentra una parte importante de la atención especializada y hospitalaria de la Isla. Su actividad diaria genera desplazamientos de pacientes procedentes de los diferentes municipios herreños, además de los movimientos habituales de trabajadores, proveedores y servicios de emergencia.