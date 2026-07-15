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El IGN registra tres terremotos frente a la costa de El Hierro en menos de 24 horas

Los movimientos sísmicos se produjeron en el mar y con profundidades de hasta 31 kilómetros

Terremoto en la madrugada del miércoles 15 de julio de 2026 al suroeste de El Pinar, en El Hierro

Terremoto en la madrugada del miércoles 15 de julio de 2026 al suroeste de El Pinar, en El Hierro / IGN

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Aránzazu Fernández

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado tres terremotos de baja magnitud en el Océano Atlántico en las proximidades de El Hierro en un intervalo inferior a 24 horas. Los movimientos sísmicos se localizaron en el océano Atlántico, cerca de la costa de la isla, y alcanzaron magnitudes comprendidas entre 1,9 y 2,3.

Según los datos difundidos por el organismo, el temblor más reciente se produjo este 15 de julio a las 06:32 horas, con una magnitud de 1,9 y a una profundidad de 22 kilómetros. El epicentro se situó al suroeste del municipio de El Pinar, en una zona donde es habitual que el IGN registre actividad sísmica de baja intensidad.

Dos terremotos más durante la jornada anterior

Además del seísmo registrado durante la madrugada, el IGN detectó otros dos movimientos sísmicos el día anterior, 14 de julio, en aguas próximas a la isla.

El primero tuvo lugar a las 21:00 horas, con una magnitud de 2,2 y un hipocentro situado a 27 kilómetros de profundidad, al oeste de Frontera.

Terremoto el martes 14 de julio de 2026 al oeste de El Pinar, en El Hierro

Terremoto el martes 14 de julio de 2026 al oeste de El Pinar, en El Hierro / IGN

Poco más de dos horas después, a las 23:03 horas, se registró un tercer terremoto de magnitud 2,3, localizado al oeste de El Pinar y con una profundidad de 31 kilómetros.

Hasta el momento no se ha informado de que estos seísmos hayan sido sentidos por la población.

Una actividad habitual en el entorno de El Hierro

El Hierro es una de las islas del archipiélago donde el Instituto Geográfico Nacional mantiene un seguimiento continuo de la actividad sísmica debido a su origen volcánico.

Noticias relacionadas y más

La detección de terremotos de baja magnitud forma parte de la dinámica geológica habitual de Canarias y, en la mayoría de los casos, estos movimientos solo pueden ser detectados por la red de instrumentos de vigilancia.

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