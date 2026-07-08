El Pinar recupera la guagua gratuita a Tacorón durante los fines de semana de verano

El Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro pondrá en marcha desde este viernes 10 de julio un servicio especial de transporte gratuito entre el cruce de Tacorón y la zona de baño de esta cala, una de las más frecuentadas del municipio durante el verano.

La medida funcionará como prueba piloto todos los viernes, sábados y domingos hasta el 9 de agosto. Una vez finalizado este periodo, el consistorio analizará la demanda registrada y estudiará si mantiene, amplía o adapta el servicio durante el resto de la temporada estival.

El objetivo es facilitar el acceso a Tacorón, especialmente a quienes no disponen de vehículo propio, y reducir la presencia de coches particulares en un espacio con alta afluencia durante los meses de verano.

Una lanzadera de ocho plazas

El servicio será prestado por TransHierro mediante un vehículo de ocho plazas. Aunque la capacidad inicial es limitada, el Ayuntamiento señala que se realizarán tantos viajes como sean necesarios cuando la demanda supere ese número, de manera que ningún usuario quede sin servicio.

La lanzadera conectará el cruce de Tacorón con la zona de baño, evitando a los usuarios el desplazamiento a pie por el tramo de acceso y facilitando una llegada más cómoda y segura.

El dispositivo se ha diseñado para coordinarse con los horarios de las líneas regulares de guagua. De esta forma, se busca facilitar los transbordos desde El Pinar, La Restinga y la estación principal de Valverde, mejorando la conexión de Tacorón con el resto de la Isla.

Horarios durante la mañana y la tarde

Por la mañana, el vehículo permanecerá en el cruce de Tacorón entre las 11:10 y las 11:40 horas, coincidiendo con las guaguas procedentes de El Pinar y La Restinga.

Por la tarde, los horarios variarán en función del día de la semana para enlazar con las salidas de las líneas regulares de TransHierro. El Ayuntamiento recomienda consultar los horarios actualizados para organizar los desplazamientos y aprovechar la conexión con el transporte público insular.

Una demanda de vecinos y visitantes

La concejala de Turismo, Magaly González, explicó que la iniciativa responde a una demanda planteada por vecinos y visitantes. La edil recordó que este servicio ya se intentó implantar hace años, aunque entonces no llegó a consolidarse.

Según González, el aumento de población y de visitantes durante el verano hace oportuno recuperar ahora esta medida y comprobar su funcionamiento real durante varias semanas.

La puesta en marcha del servicio supondrá una inversión municipal aproximada de 2.000 euros mensuales.

Menos coches en Tacorón

El alcalde de El Pinar, Juan Miguel Padrón, destacó que la lanzadera busca mejorar los servicios públicos y facilitar el acceso a Tacorón sin necesidad de utilizar vehículo privado.

El regidor subrayó que la iniciativa también pretende contribuir a reducir la presión de coches particulares en una de las zonas de baño más populares del municipio durante el verano.