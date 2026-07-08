El Hierro aprueba una ayuda urgente para la atención sanitaria de herreños en Venezuela

El Cabildo de El Hierro ha aprobado una subvención directa y extraordinaria de 100.000 euros para atender las necesidades sanitarias más urgentes de emigrantes herreños y sus descendientes residentes en Venezuela.

La ayuda se canalizará a través de la Fundación España Salud (FES) y llega tras la crisis humanitaria agravada por los terremotos registrados el pasado 24 de junio en el país. La institución insular considera que la situación requiere una respuesta inmediata por razones de interés social y humanitario.

La subvención se tramita por la vía de concesión directa, sin esperar a la finalización del plazo ordinario de justificación. Según el Cabildo, esta posibilidad está recogida en el Plan Estratégico de Subvenciones 2026-2028, que contempla una partida específica para emergencias que afecten a la comunidad herreña en Venezuela.

Atención médica, quirúrgica y farmacéutica

Los fondos permitirán financiar la atención médico-quirúrgica y farmacéutica de emigrantes nacidos en El Hierro y de sus descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad.

La ayuda está dirigida a personas que carezcan de seguro médico y se encuentren en situación de necesidad. La cobertura incluye gastos de hospitalización, material médico-quirúrgico, medicamentos, consultas y pruebas ambulatorias.

El Cabildo destaca que, por primera vez, esta asistencia sanitaria se garantizará a todos los herreños beneficiarios con independencia de su edad.

La medida busca responder a una demanda especialmente urgente en un contexto de deterioro de las condiciones de vida de parte de la comunidad canaria en Venezuela, agravado por los daños ocasionados por los seísmos de finales de junio.

Cobertura para tratamientos de mayor complejidad

La subvención también servirá para complementar la atención de personas ya acogidas al PRN o al convenio del Gobierno de Canarias cuando los gastos de hospitalización o intervenciones quirúrgicas superen la cobertura máxima prevista por la Fundación España Salud.

De esta forma, la ayuda permitirá afrontar tratamientos de mayor complejidad que no queden cubiertos por los mecanismos ordinarios de asistencia.

El objetivo es evitar que las limitaciones económicas o administrativas impidan el acceso a intervenciones, pruebas o medicamentos necesarios para personas en situación vulnerable.

"Responder con rapidez"

La vicepresidenta del Cabildo de El Hierro, Ana González, defendió la necesidad de actuar con rapidez ante una emergencia que afecta a la comunidad herreña en el exterior.

González señaló que las administraciones tienen la obligación de responder cuando hay familias que necesitan atención sanitaria urgente. Según explicó, el Cabildo no podía esperar a los plazos administrativos ordinarios en una situación de estas características.

La institución insular subraya que la ayuda tiene un carácter extraordinario y que se justifica por la gravedad de la crisis y por los vínculos históricos, familiares y sociales que unen a El Hierro con Venezuela.

Apoyo a la comunidad herreña en Venezuela

El Cabildo trabaja, además, en la tramitación de una nueva subvención a la Asociación Civil Amigos del Garoé. Esta ayuda se impulsará una vez finalizado el plazo de justificación correspondiente a la subvención de 2025.

La intención es agilizar la concesión de la ayuda de 2026 para reforzar la atención y el acompañamiento a la comunidad herreña residente en Venezuela.

La Asociación Civil Amigos del Garoé ha sido durante años una de las entidades de referencia para la diáspora herreña en el país latinoamericano, especialmente en labores de apoyo social y contacto con las familias vinculadas a la Isla.

Posible activación del Fondo de Contingencia

La institución insular también estudiará, junto a la Fundación España Salud y la Asociación Civil Amigos del Garoé, la posible activación de su Fondo de Contingencia.

Esa vía permitiría coordinar nuevas ayudas y mantener el apoyo a las personas afectadas por la crisis en Venezuela, especialmente si las necesidades sanitarias, sociales o asistenciales aumentan en las próximas semanas.

El Cabildo de El Hierro pretende así sostener una respuesta coordinada con las entidades que trabajan sobre el terreno y que conocen la situación de la comunidad herreña en el país.