El Hierro pone en marcha un banco de semillas para proteger su biodiversidad

La Reserva de la Biosfera de El Hierro contará con un banco de semillas para conservar el patrimonio vegetal de la Isla y reforzar su capacidad de adaptación frente al cambio climático. La iniciativa ha sido impulsada por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, con una inversión de 346.659 euros a través de una subvención al Cabildo de El Hierro.

El proyecto se desarrollará en el Centro Ambiental de El Creal, en el municipio de La Frontera, y permitirá reunir, clasificar y conservar semillas de especies vegetales autóctonas y endémicas, así como variedades agrícolas tradicionales vinculadas al medio rural herreño.

El objetivo es crear una reserva genética que pueda servir en el futuro para trabajos de restauración ambiental, investigación, recuperación de ecosistemas y conservación de especies adaptadas a las condiciones particulares de El Hierro.

Un archivo vivo de la flora herreña

El banco de semillas funcionará como un archivo vivo del patrimonio vegetal de la Isla. Para ello, el proyecto contempla la dotación de equipamiento técnico específico que permita garantizar la conservación, la trazabilidad y la correcta gestión del material vegetal.

El banco de semillas de El Hierro conservará especies autóctonas y variedades agrícolas / GELMERT FINOL

Los trabajos incluirán la recolección, selección, limpieza, clasificación y almacenamiento de semillas siguiendo criterios científicos y de conservación. Esta labor permitirá asegurar que las muestras se mantengan en condiciones adecuadas y puedan ser utilizadas en el futuro si fuera necesario.

La iniciativa no se limitará a las especies silvestres. También se inventariarán variedades agrícolas tradicionales, muchas de ellas conservadas durante generaciones por agricultores y familias del medio rural. Estas variedades forman parte del patrimonio genético, cultural y alimentario de El Hierro.

Variedades tradicionales y conocimiento local

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto será la recopilación de conocimiento etnobotánico, es decir, la información vinculada al uso tradicional de las plantas y cultivos por parte de la población local.

Para ello se realizarán trabajos de campo y se contará con la colaboración de agricultores, especialistas y personas conocedoras del territorio. El objetivo es evitar la pérdida de saberes asociados al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la Isla.

Esta parte del proyecto resulta especialmente importante en un contexto en el que muchas variedades agrícolas antiguas corren el riesgo de desaparecer por el abandono del campo, la sustitución de cultivos o la pérdida de relevo generacional.

Una herramienta contra el cambio climático

El banco de semillas también tendrá un papel estratégico frente a los efectos del cambio climático. Las especies autóctonas, endémicas y variedades tradicionales suelen estar adaptadas a condiciones ambientales concretas, como la escasez de agua, los suelos volcánicos, la exposición al viento o las variaciones de temperatura.

Conservar este material vegetal permite disponer de recursos genéticos útiles para restaurar ecosistemas degradados, reforzar la resiliencia del territorio y apoyar modelos agrícolas más adaptados al clima local.

En islas como El Hierro, donde los ecosistemas son especialmente sensibles, la conservación de semillas puede convertirse en una herramienta clave para anticipar riesgos y responder mejor a futuros escenarios ambientales.

El Creal, espacio de referencia ambiental

El proyecto contempla además actuaciones de mejora en el Centro Ambiental de El Creal, con la intención de consolidarlo como un espacio de referencia en educación ambiental, conservación de la biodiversidad y resiliencia ecológica.

El banco de semillas de El Hierro conservará especies autóctonas y variedades agrícolas / GELMERT FINOL

El centro acogerá parte de la actividad técnica del banco de semillas, pero también tendrá una dimensión divulgativa. La iniciativa prevé programas de formación, sensibilización y educación ambiental dirigidos a centros educativos, profesionales y ciudadanía.

De esta forma, el banco no será solo un espacio de conservación científica, sino también una herramienta para acercar a la población la importancia de proteger la biodiversidad local y el patrimonio agrícola herreño.

Gestión digital y empleo verde

La iniciativa incorporará un sistema digital de gestión de las colecciones, que permitirá ordenar la información sobre las semillas conservadas, su procedencia, características, estado de conservación y posibles usos.

Este registro será esencial para garantizar la trazabilidad del material vegetal y facilitar futuras investigaciones o actuaciones de restauración ambiental.

El proyecto también contempla la creación de empleo verde vinculado a su gestión y al desarrollo sostenible del medio rural. Este tipo de iniciativas combina conservación ambiental, innovación y oportunidades laborales asociadas al cuidado del territorio.