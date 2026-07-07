Agrupación Herreña Independiente reta al gobierno insular con nuevas propuestas

Un reto en toda regla. Los nacionalistas herreños lejos de apaciguar la última crisis abierta en el Cabildo, ponen sobre la mesa del presidente Aldipidio Armas una propuesta de nueve puntos a la que deberá dar su placet si quiere que definitivamente salga adelante la modificación de crédito de casi 23 millones que la pasada semana quedó bloqueada por el pleno, en el que el grupo de gobierno está en una minoría de 6 consejeros frente a 7 de AHI y Asamblea Herreña.

El pacto PSOE-PP- IU Reunir busca con ese dinero, además de pagar una sentencia judicial relacionada con el Auditorio de La Peña, nutrir los fondos destinados para becas, ayudas sociales, el sector primario o el tejido empresarial y que, según defiende Alpidio Armas, son «decisivos para atender las necesidades de los herreños».

Ayer, en una rueda de prensa la Agrupación Herreña Independiente anunció el registro de enmiendas a la controvertida modificación de crédito para incorporan nuevas inversiones a los ayuntamientos de la isla. Plantean destinar más de 5,45 millones a proyectos en los tres municipios de la isla como las obras de los accesos al Pozo de Las Calcosas en Valverde, un plan de asfaltado en Frontera; zonas de aparcamiento en El Pinar y La Restinga o el inicio de un un catálogo de viviendas fuera de uso.

Las enmiendas fueron presentadas por el presidente y portavoz de AHI en el Cabildo de El Hierro, Javier Armas, y la secretaria de organización y consejera, Asunción Amaro.

Según explicó Javier Armas, estas tienen como objetivo reorientar parte de los fondos del presupuesto insular hacia actuaciones «prioritarias» en la isla y plantean reforzar la cooperación interadministrativa, mejorar infraestructuras municipales y servicios públicos, y dar respuesta también a situaciones extraordinarias como la emergencia que atraviesa la diáspora herreña en Venezuela.

Armas subraya, frente a la denuncia del presidente insular de «bloqueo constante» por parte de la oposición , que mientras mientras el Cabildo cerró el ejercicio 2025 con más de 58 millones sin ejecutar y dispone en 2026 de cerca de 60 millones de remanente de tesorería, los tres ayuntamientos mantienen inversiones necesarias para sus vecinos pendientes de financiación.

Para la AHI, las enmiendas presentadas no suponen un rechazo al contenido de la modificación de crédito y por el contrario defienden las partidas destinadas a subvenciones, ayudas y apoyo a colectivos, empresas y sectores productivos . Pero creen que con sus propuestas se refuerza la cooperación con los ayuntamientos.

Noticias relacionadas

Por su parte Asamblea Herreña también presentó ayer su paquete de enmiendas para reorientar más de nueve millones del presupuesto y destinarlos actuaciones «prioritarias para el desarrollo social y económico de la isla», señaló suportavoz, David Cabrera.