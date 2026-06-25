El Hierro moviliza ayudas urgentes a su comunidad en Venezuela tras los dos terremotos que afectaron al país

El Cabildo de El Hierro ha decidido acelerar las ayudas destinadas a la comunidad herreña residente en Venezuela tras los terremotos registrados en el estado de La Guaira. La institución insular mantiene contacto con entidades de apoyo en el país para conocer la situación de los afectados y detectar posibles necesidades sociales o sanitarias.

El presidente del Cabildo, Alpidio Armas, ha expresado su preocupación por el impacto de los seísmos y ha trasladado la solidaridad de la Corporación con el pueblo venezolano y con los españoles residentes en el país.

Armas recordó que la emergencia afecta directamente a Venezuela, pero también a muchas familias canarias que conservan vínculos personales, familiares y afectivos con el territorio. En el caso de El Hierro, esa relación tiene un peso especial por la presencia de emigrantes herreños y descendientes en distintas zonas del país.

Ayudas para Amigos del Garoé y España Salud

El Cabildo activará de forma inmediata las subvenciones previstas para la Asociación Civil Amigos del Garoé y España Salud, dos entidades que prestan apoyo a la comunidad herreña en Venezuela.

La decisión busca que los recursos lleguen cuanto antes a las personas que puedan necesitar ayuda tras la emergencia sísmica.

"En estos momentos hemos decidido activar las subvenciones previstas para la Asociación Civil Amigos del Garoé y España Salud. Nuestra prioridad es que los recursos lleguen cuanto antes a las personas que puedan necesitarlos", señaló Alpidio Armas.

Ambas organizaciones han sido interlocutoras habituales en la atención a herreños y descendientes residentes en Venezuela, especialmente en situaciones de vulnerabilidad social o necesidad sanitaria.

Nuevas medidas si aumentan las necesidades

La institución insular no descarta ampliar las actuaciones cuando se disponga de una evaluación más precisa de los daños y de las necesidades reales de la comunidad herreña en Venezuela.

Entre las opciones que estudia el Cabildo figuran la activación del Fondo de Contingencia o la tramitación de un crédito extraordinario. Estas vías permitirían reforzar la respuesta económica si las ayudas inicialmente previstas resultan insuficientes.

La Corporación tomará esa decisión en función de la información que reciba desde las entidades que trabajan sobre el terreno y de la evolución de la emergencia en las próximas jornadas.

Preocupación por los herreños en Venezuela

El presidente insular afirmó que el Cabildo sigue con “tristeza y preocupación” los efectos de los dos terremotos registrados en Venezuela.

"Estamos siguiendo con tristeza y preocupación los acontecimientos que se están produciendo en Venezuela tras estos dos terremotos, que afectan directamente a los venezolanos, pero también, de alguna manera, a todos los canarios y a los herreños que residen en ese país o mantienen allí vínculos familiares y afectivos", indicó.

La prioridad de la institución es conocer si hay herreños o descendientes afectados, qué necesidades pueden surgir y cómo canalizar la ayuda de forma eficaz a través de las entidades con las que ya existe colaboración.