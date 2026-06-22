El Geoparque de El Hierro busca renovar su ‘tarjeta verde’

Alain Petit y Pal Thjomoe no son dos turistas del montón. Durante varios días han recorrido El Hierro, han sacado fotos, han degustado la rica gastronomía local, han disfrutado de sus paisajes... Han observado y anotado todo lo que han encontrado a su paso para elaborar un informe oficial de la Unesco. De sus observaciones va a depender mucho que el Geoparque conserve la tarjeta verde como espacio Mundial de la Unesco. En un mes y medio se hará público su dictamen.

¿Qué es el Geoparque?

Es un territorio reconocido por la Unesco por su riqueza geológica. Esta etiqueta la logró en 2014 y es una de las dos islas que ostentan esta condición: la segunda que entró en la Red Mundial de Geoparques de la Unesco fue Lanzarote. En 2022, fecha en la que se renovó la certificación, la antigua Isla del Meridiano recibió un pequeño «todo de atención» para que se abordaran unos cambios que en los últimos días han sido evaluados por los Alain Petit y Pat Thjomoe. ¿Volverán a entregar la tarjeta verde u optarán por cambiar el color de su decisión?

¿De qué color son las tarjetas?

La verde indica que todo está ok, que nada ha cambiado desde la última inspección o incluso hubo mejoras, pero también cabe la posibilidad de que, ahora que tanto se habla del trimundial de Estados Unidos, Canadá y México, enseñen una tarjeta amarilla o roja. La primera obliga al territorio afectado a corregir los fallos detectados en los dos primeros años que siguen a la firma del informe, mientras que la colorada no tiene margen de maniobra: si la recibes pierdes la condición ipso facto de Geoparque Mundial de la Unesco.

Los tesoros herreños.

Una de las cuestiones que mayor peso tuvo hace doce años para que El Hierro se convirtiera en un territorio canario pionero a la hora de obtener este título fue la nueva formación volcánica que surgió a 1,8 kilómetros al sur de La Restinga. El Tagoro [cuyo significado en aborigen es lugar de reunión o recinto circular de piedras] elevó la riqueza geológica de la Isla, aunque en ella hay otros ejemplos que tienen un alto valor en lo que se refiere a la divulgación científica: los deslizamientos de El Golfo; Las Playas y El Julán y, sobre todo, unas iniciativas impulsadas desde el Cabildo que preside Alpidio Armas dirigidas a la conservación de la biodiversidad, el desarrollo de las energías renovables y la exaltación de los valores culturales.

Aspectos que se analizan.

La auditoria que realizan los inspectores de la Unesco mide tres aspectos fundamentales: la riqueza y conservación del patrimonio geológico, el compromiso con la sostenibilidad y el compromiso social. Una de las zonas que se han visitado son los gigantescos desplomes de El Golfo y las playas que están catalogadas como referentes mundiales. «Contamos con la tranquilidad de haber trabajado con intensidad y bien en los últimos cuatro años», manifestó Alpidio Armas cuando aún no se había culminado el proceso de evaluación. «Confiamos en mantener la tarjeta verde», remarcó.

Hechos reales.

La presencia de los «empleados» de la Unesco en El Hierro obedece a una cuestión de confianza. Y es que para emitir la deseada tarjeta verde no basta con remitir una serie de informes en lo que todo se pinta de color de rosa. Y es que a los inspectores no les interesa los compromisos políticos, sino los resultados reales que se pueden calibrar sobre el terreno. Éstos han visitado los centros de interpretación, las rutas geológicas y espacios divulgativos diseñados para la transmisión de los conocimientos a los visitantes.

implicación ciudadana

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La Unesco otorga un rol relevante a la conexión de la ciudadanía con el Geoparque, es decir, la empatía entre los herreños y un entorno que es determinante para que la Isla siga teniendo una gran relevancia mundial en la promoción de su patrimonio geológico. Y es que además de los representantes políticos, del Cabildo y los municipios de Valverde, La Frontera y El Pinar, y de la gestora de la Reserva de la Biosfera y Geoparque de El Hierro, Yurena Pérez, los embajadores de la Unesco se han reunido con colectivos educativos, agentes económicos y asociaciones vecinales.