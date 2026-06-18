El Pinar, en El Hierro, renuncia a instalar 115 tumbonas de hormigón en Tacorón tras el rechazo vecinal

El Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro ha acordado con la plataforma Salvar Tacorón desestimar el proyecto que preveía la instalación de 115 tumbonas de hormigón en la zona de baño de Tacorón, uno de los enclaves costeros más conocidos del municipio y de la Isla.

El acuerdo se produjo tras una reunión mantenida entre miembros del colectivo y el alcalde de El Pinar, Juan Miguel Padrón, quien, según la plataforma, se comprometió a renunciar a la actuación prevista y a restaurar los efectos causados por las obras realizadas hasta el momento.

El propio alcalde confirmó el acuerdo alcanzado con Salvar Tacorón para descartar la instalación de las tumbonas de cemento en este espacio natural. La decisión llega después de varios días de movilización social y de una campaña de recogida de firmas que, según el colectivo, reunió cerca de 10.000 apoyos en apenas una semana.

Restaurar la zona afectada

Además de renunciar a las tumbonas, el Consistorio se habría comprometido a restaurar los efectos derivados de la apertura de una pista y del vertido de residuos ocasionado por las obras ya ejecutadas, según informó la plataforma en un comunicado.

Para Salvar Tacorón, la prioridad debe ser ahora recuperar el proyecto inicial, centrado en mejorar las instalaciones ya existentes en la zona, como merenderos, fogones y soláriums, sin introducir nuevos elementos que alteren el carácter del espacio.

El colectivo sostiene que esa era la actuación que contaba con mayor consenso vecinal: reparar y acondicionar lo que ya existe, en lugar de incorporar nuevas estructuras permanentes en un entorno especialmente apreciado por vecinos y visitantes.

Un proyecto cuestionado por su impacto en el entorno

La plataforma había mostrado su rechazo al proyecto de las tumbonas de hormigón por considerar que no era adecuado para una zona de alto valor paisajístico y ambiental. En su comunicado, el colectivo afirma que la actuación "nunca se debió plantear" y sostiene que carecía, según su versión, de informes y autorizaciones necesarias para intervenir en un espacio protegido.

Salvar Tacorón defiende que la propuesta no contaba con el informe preceptivo de impacto ambiental que, a su juicio, requiere una intervención en una Zona Especial de Conservación (ZEC). También afirma que no disponía de la aprobación de la Dirección General de Costas ni de la Consejería de Transición Ecológica.

Estas afirmaciones corresponden a la plataforma, que ha defendido desde el inicio que la actuación suponía una alteración innecesaria de un enclave emblemático de El Hierro.

Casi 10.000 firmas contra las tumbonas

La campaña impulsada por Salvar Tacorón en la plataforma Change.org alcanzó, según el colectivo, casi 10.000 firmas en una semana. La protesta trascendió el ámbito municipal y llegó al conjunto de la isla y a otros puntos de Canarias.

Imagen de los moldes de madera preparados para la construcción de las hamacas. / Salvar Tacorón

La plataforma asegura que también recibió apoyos de personas de fuera del Archipiélago, especialmente de visitantes que conocían Tacorón y que se sumaron al rechazo de la instalación de las tumbonas.

Para el colectivo, la respuesta social fue determinante para frenar la actuación. En su comunicado, Salvar Tacorón agradece la decisión del alcalde y la califica como "sensata y responsable".

Tacorón y el debate sobre el modelo turístico

Más allá del proyecto concreto, la movilización en torno a Tacorón ha abierto un debate sobre el modelo de desarrollo turístico en El Hierro y sobre la necesidad de proteger espacios naturales con alto valor paisajístico.

La plataforma vincula este caso con una preocupación más amplia por la presión sobre el territorio en Canarias. En su análisis, advierte de que la isla debe evitar reproducir modelos de crecimiento turístico que, según sostiene, han generado tensiones ambientales y sociales en otros territorios del Archipiélago.

Salvar Tacorón defiende un modelo basado en la mejora cualitativa de los recursos existentes, la conservación del patrimonio natural, el cuidado de los senderos, el apoyo al sector primario, la rehabilitación de entornos ya humanizados y la promoción de los valores etnográficos y culturales de El Hierro.

Próximos pasos en la zona de baño

Tras el acuerdo, el Ayuntamiento y la plataforma sitúan el foco en la reparación de los efectos causados por las obras ya iniciadas y en la mejora de los equipamientos existentes en la zona.

La intervención que reclama el colectivo pasa por acondicionar los servicios actuales de Tacorón, especialmente los vinculados al uso público del espacio, sin añadir nuevas estructuras permanentes como las tumbonas de hormigón inicialmente previstas.