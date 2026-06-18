Javier Armas denuncia que la Delegación del Gobierno "desoye" al Senado y eleva a 60 días la espera por el DNI en El Hierro

El senador por la isla de El Hierro, Javier Armas (Agrupación Herreña Independiente - AHI), ha lanzado una dura crítica contra el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana. Armas le acusa formalmente de "ignorar" el acuerdo alcanzado por unanimidad en el Senado de España, el cual exigía la implantación con carácter permanente de las oficinas y servicios de documentación de la Policía Nacional en la isla del meridiano.

Según detalla el representante parlamentario, la problemática lejos de solucionarse ha entrado en una fase crítica: los tiempos de espera para obtener una cita de renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI) o el pasaporte ya superan los 60 días de demora.

De las promesas de la Delegación a los 60 días de cola

La polémica viene de atrás. Armas recuerda que el pasado mes de abril ya solicitó una reunión de urgencia con la Delegación del Gobierno cuando las esperas rozaban los 40 días. La respuesta institucional de Pestana consistió en el desplazamiento puntual de una unidad móvil durante dos únicas jornadas de trabajo.

"Hoy la realidad demuestra que aquello no era una solución. Era un parche. Cuando denunciamos el problema, las citas estaban a más de 40 días. Ahora se están dando para más de 60 días. Los datos desmontan el discurso triunfalista", asevera el senador herreño.

Para la AHI, este colapso supone un retroceso en la autonomía de la isla, que lleva años batallando en áreas como la sanidad para evitar el traslado de pacientes hacia hospitales tinerfeños. "No podemos permitir que un herreño tenga que desplazarse a Tenerife para tramitar un pasaporte", denuncia Armas, insistiendo en que "cada vez que un herreño tiene que coger un barco o un avión para una gestión, la Administración está fracasando".

Paralización burocrática para los residentes extranjeros

El bloqueo del servicio de documentación de la Policía Nacional no solo castiga a la población local, sino que genera un perjuicio añadido en los ciudadanos extranjeros residentes en El Hierro.

Según expone el senador, este colectivo soporta esperas de meses para tramitar sus expedientes de residencia. Una vez logran la resolución positiva del Estado, se topan con un nuevo cuello de botella técnico: la falta de citas presenciales para el posterior proceso de toma de huellas y la posterior expedición física de las tarjetas de identidad, multiplicando los sobrecostes económicos y de movilidad.

Exigencia de igualdad en las Cortes

Armas ha instado a Anselmo Pestana a rectificar de manera inmediata, recordándole que su actitud no solo menosprecia su labor de fiscalización, sino la soberanía de la Cámara Alta. "Anselmo Pestana no está desoyendo a Javier Armas. Está desoyendo al Senado de España", sentencia.

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El parlamentario nacional concluye exigiendo el cumplimiento íntegro y sin más demoras de la moción aprobada unánimemente en Madrid. "Los herreños no están pidiendo privilegios. Están exigiendo igualdad. Exigen que vivir en El Hierro no suponga tener menos derechos, menos oportunidades y menos servicios que vivir en cualquier otro lugar de España", concluye.