Fred. Olsen refuerza la conexión marítima entre El Hierro y Tenerife con hasta cuatro trayectos diarios en verano

Fred. Olsen Express reforzará durante el verano la conexión marítima entre El Hierro y Tenerife para atender el aumento de desplazamientos previsto durante el periodo estival. La compañía ofrecerá hasta cuatro trayectos diarios entre ambas islas desde el 22 de junio y hasta mediados de septiembre, lo que elevará la programación a 24 conexiones semanales.

El refuerzo supone cuatro conexiones más que el pasado verano y, según la naviera, representa el mayor incremento estival de esta línea en los últimos 13 años. La medida busca responder al crecimiento de la demanda tanto de residentes como de visitantes, en una época del año en la que se incrementa la movilidad hacia la Isla del Meridiano.

La ampliación de frecuencias se aplicará durante la mayor parte de la semana. No obstante, los miércoles y sábados se mantendrá una única conexión desde cada isla, de acuerdo con la programación prevista por la compañía.

Un refuerzo para residentes, visitantes y suministros

El director de flota de Fred. Olsen Express, Juan Ignacio Liaño, explicó que este refuerzo permitirá a El Hierro afrontar el verano con la mayor conectividad marítima de los últimos años, incluso desde la puesta en marcha de la Obligación de Servicio Público en 2013.

Liaño destacó que la nueva programación busca garantizar las conexiones de la isla y responder al incremento de la movilidad de residentes y visitantes, sin dejar de atender el traslado de suministros.

El Bentago Express consolida la ruta

El buque principal que opera la línea, el Bentago Express, ha completado su primer año de servicio en esta ruta con 928 viajes, según los datos facilitados por la naviera. En ese periodo, transportó 179.000 pasajeros y 57.146 vehículos entre El Hierro y Tenerife.

Estas cifras reflejan el peso que ha adquirido la conexión marítima para la movilidad de la isla, tanto para los desplazamientos habituales de residentes como para los viajes vinculados al turismo y a la actividad económica.

El Cabildo de El Hierro valora la ampliación

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, agradeció el esfuerzo realizado por la naviera para responder a las necesidades de la isla y a la petición formulada desde la institución insular.

Armas defendió que El Hierro necesita una conexión de calidad durante todo el año y, especialmente en verano, una oferta capaz de atender tanto a la población residente como a quienes visitan la isla. Según explicó, la naviera no descarta añadir refuerzos adicionales si fuera necesario, en función de la evolución de la demanda durante la temporada.

Una programación diseñada con la institución insular

La consejera de Turismo y Transportes del Cabildo de El Hierro, Davinia Suárez, señaló que la programación se ha diseñado de forma conjunta con la institución insular.

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La mejora de las frecuencias también se vincula con la estrategia de promoción turística impulsada por el Cabildo, que busca reforzar la actividad económica de El Hierro durante una temporada de mayor afluencia.