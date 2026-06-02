El lobito herreño avanza hacia su reconocimiento como raza autóctona

El lobito herreño está más cerca de ser reconocido oficialmente como raza autóctona. El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, y el presidente de la Asociación para la Recuperación del Lobo Herreño (Amilobo), Manuel Pérez, mantuvieron este martes una reunión en La Frontera, en El Hierro, para avanzar en la tramitación del expediente.

El objetivo es preparar la solicitud formal para incluir este animal en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Este catálogo recoge la relación oficial de razas ganaderas reconocidas en España por su interés económico, zootécnico, productivo, cultural, medioambiental o social.

En la reunión participaron también el director general de Ganadería, Andrés Díaz Matoso, de forma telemática, y el jefe de servicio de Producción, Mejora y Comercialización Ganadera, Juan Muñoz.

Un patrimonio genético y cultural de El Hierro

Quintero explicó que la solicitud de reconocimiento oficial debe canalizarse a través de una asociación de criadores. Por eso, el encuentro sirvió para revisar la documentación, concretar los siguientes pasos y determinar en qué aspectos puede prestar apoyo técnico el Gobierno de Canarias.

El consejero señaló que el reconocimiento del lobito herreño supondría "un gran avance" para proteger un patrimonio genético, ganadero y cultural propio de El Hierro y del conjunto de Canarias.

La intención del Ejecutivo autonómico es colaborar para que el expediente avance con las máximas garantías. El reconocimiento oficial permitiría reforzar la protección de este perro pastor y facilitar medidas de conservación, cría y seguimiento de la raza.

Una raza que estuvo cerca de desaparecer

El presidente de Amilobo, Manuel Pérez, recordó qué buena parte del trabajo de recuperación realizado en las últimas décadas se debe a los pastores de El Hierro, que tradicionalmente utilizaron el lobito herreño en el manejo de cabras y ovejas.

Según explicó, esta raza estuvo cerca de desaparecer en los años 70 del siglo pasado, después de la introducción de razas foráneas en la isla. La mezcla con otros perros puso en riesgo la continuidad de los ejemplares propios de El Hierro.

A partir de los años 80 comenzaron trabajos de reproducción orientados a reducir la consanguinidad y recuperar animales que respondieran al estándar considerado propio del lobito herreño. Ese esfuerzo ha permitido mantener vivo un perro ligado al medio rural herreño.

Un perro pastor resistente y de aspecto lobuno

El lobito herreño ha sido utilizado tradicionalmente como perro de pastoreo de cabras y ovejas. Su valor está relacionado con su resistencia, su temperamento y su capacidad de trabajo en el entorno rural de El Hierro.

La Real Sociedad Canina de España describe al lobito herreño como un canino lupoide, de tamaño medio, perfil recto y apariencia primitiva y lobuna. También destaca su uso tradicional como perro pastor, especialmente en la conducción del ganado.

El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, realizó un estudio morfométrico sobre este animal para determinar sus rasgos principales. El trabajo analizó características corporales y confirmó elementos propios del tipo racial.

Rasgos principales del lobito herreño

El estudio destaca que el lobito herreño es un perro de tamaño mediano. Los machos presentan un peso medio de 21,9 kilos y las hembras de 21,1 kilos. En cuanto a la longitud, los machos alcanzan unos 60,9 centímetros y las hembras, 59 centímetros.

Entre sus rasgos físicos figuran la cabeza triangular, el hocico alargado y estrecho, los ojos oscuros, las orejas cortas, la cola ancha y oscura y un pelaje generalmente corto y espeso de color gris. También puede presentar tonos rojizos o crema.

Su apariencia, cercana a la de un pequeño lobo, explica el nombre con el que se le conoce popularmente. Más allá del aspecto, su importancia está en el papel que ha tenido durante generaciones en el pastoreo y en la vida rural herreña.

Ejemplares dentro y fuera de Canarias

Actualmente existen ejemplares no solo en Canarias, sino también en la Península, en otros países europeos, en Estados Unidos y en Venezuela. Esta presencia exterior muestra el interés que ha despertado la raza, pero también refuerza la necesidad de ordenar su conservación y garantizar un control adecuado de los linajes.

El reconocimiento oficial ayudaría a proteger el estándar racial y a consolidar el trabajo desarrollado por criadores, pastores y asociaciones. También permitiría dar mayor visibilidad a un animal que forma parte de la identidad rural de El Hierro.

Un paso importante para la ganadería tradicional

La inclusión del lobito herreño en el catálogo estatal no sería solo un trámite administrativo. Para sus defensores, supondría reconocer el valor de un animal que ha acompañado durante décadas al sector primario herreño y que forma parte de la memoria ganadera de la isla.

El Gobierno de Canarias y Amilobo trabajan ahora para completar la documentación y avanzar en un expediente que busca dar protección oficial a una raza singular. Si la solicitud prospera, el lobito herreño dará un paso decisivo para consolidarse como una de las señas vivas del patrimonio ganadero y cultural de Canarias.