Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tragedia en Las VerónicasPlus UltraPillado a 100 km/h con un patinete en Santa CruzVisita del papa a TenerifeCofradía de pescadores de Santa CruzTiempo en TenerifeTelescopio TMT La Palma
instagramlinkedin

El terrero de El Pinar acoge la Luchada Institucional del Día de Canarias

La Federación de Lucha Canaria hará entrega de los Premios Día de Canarias, que reconoce al colectivo de este deporte, a propuestas de las federaciones insulares y Federación de Lucha Canaria

Dos jóvenes practican la luchada.

Dos jóvenes practican la luchada. / Andrés Gutiérrez

Efe

Santa Cruz de Tenerife

El municipio de El Pinar de El Hierro acoge este día de Canarias la Luchada Institucional del Día de Canarias con un enfrentamiento entre los equipos Bediesta, de La Palma, y Guamasa, de Tenerife, en el terrero de luchas Martín de El Pinar, a partir de las 18:00 horas, con la presencia de autoridades autonómicas, insulares y municipales.

El enfrentamiento forma parte del Torneo DISA Gobierno de Canarias de 1ª categoría. Tras el enfrentamiento, la Federación de Lucha Canaria hará entrega de los Premios Día de Canarias, que reconoce al colectivo de este deporte, a propuestas de las federaciones insulares y Federación de Lucha Canaria.

El alcalde de la localidad, Juan Miguel Padrón, y la concejal de deportes, Lourdes Pérez, han señalado que es un orgullo para el municipio y sus habitantes acoger la Lucha Institucional por el Día de Canarias, como símbolo de unidad del pueblo canario.

Noticias relacionadas

"Aunque seamos un municipio pequeño y, en cierta medida, alejado del resto de las islas, el sentimiento de pertenencia y orgullo es muy profundo entre nuestros habitantes", señala Padrón.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Puigdemont agita el Mar de las Calmas: AHI busca el apoyo de los vascos para que el control del parque marino se ejerza desde El Hierro
  2. Armas ve 'inaceptables' las medidas tomadas por AENA en el aeropuerto de El Hierro
  3. El pueblo escondido en un acantilado volcánico donde no llegan los coches ni el Wi-Fi
  4. Los peritos señalan que la obra de una pista en Frontera se sobredimensionó
  5. Un nuevo terremoto despierta a El Hierro: el IGN detecta un nuevo seísmo frente a La Frontera
  6. Avistan una ballena yubarta con su cría frente a la costa de El Hierro
  7. El denunciante de la pista de Frontera votó a favor de la obra en el Cabildo de El Hierro
  8. Endesa retira el centro de transformación más inaccesible de Canarias: así fue la complicada maniobra con un helicóptero

El terrero de El Pinar acoge la Luchada Institucional del Día de Canarias

El terrero de El Pinar acoge la Luchada Institucional del Día de Canarias

El lagarto gigante de El Hierro, una de las especies más amenazadas de Europa, recibe un impulso para su conservación

El lagarto gigante de El Hierro, una de las especies más amenazadas de Europa, recibe un impulso para su conservación

Un juzgado anula la expulsión de un afiliado de AHI por vulnerar su libertad de expresión y derecho de asociación

Un juzgado anula la expulsión de un afiliado de AHI por vulnerar su libertad de expresión y derecho de asociación

Canarias impulsa un plan de dos millones para salvar al lagarto gigante de El Hierro

Canarias impulsa un plan de dos millones para salvar al lagarto gigante de El Hierro

Transición y Cabildo de El Hierro firman el protocolo para impulsar las Zonas de Aceleración de Energías Renovables

El Hierro impulsa un proyecto pionero de inclusión sociolaboral para jóvenes vulnerables

El Hierro impulsa un proyecto pionero de inclusión sociolaboral para jóvenes vulnerables

El Hierro reúne a la élite canaria de la fotografía submarina en un campeonato con récord de participación

El Hierro reúne a la élite canaria de la fotografía submarina en un campeonato con récord de participación

Las bodegas canarias presentan 251 muestras en el Concurso Oficial de Vinos Agrocanarias 2026

Las bodegas canarias presentan 251 muestras en el Concurso Oficial de Vinos Agrocanarias 2026
Tracking Pixel Contents