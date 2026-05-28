El terrero de El Pinar acoge la Luchada Institucional del Día de Canarias
La Federación de Lucha Canaria hará entrega de los Premios Día de Canarias, que reconoce al colectivo de este deporte, a propuestas de las federaciones insulares y Federación de Lucha Canaria
El municipio de El Pinar de El Hierro acoge este día de Canarias la Luchada Institucional del Día de Canarias con un enfrentamiento entre los equipos Bediesta, de La Palma, y Guamasa, de Tenerife, en el terrero de luchas Martín de El Pinar, a partir de las 18:00 horas, con la presencia de autoridades autonómicas, insulares y municipales.
El enfrentamiento forma parte del Torneo DISA Gobierno de Canarias de 1ª categoría. Tras el enfrentamiento, la Federación de Lucha Canaria hará entrega de los Premios Día de Canarias, que reconoce al colectivo de este deporte, a propuestas de las federaciones insulares y Federación de Lucha Canaria.
El alcalde de la localidad, Juan Miguel Padrón, y la concejal de deportes, Lourdes Pérez, han señalado que es un orgullo para el municipio y sus habitantes acoger la Lucha Institucional por el Día de Canarias, como símbolo de unidad del pueblo canario.
"Aunque seamos un municipio pequeño y, en cierta medida, alejado del resto de las islas, el sentimiento de pertenencia y orgullo es muy profundo entre nuestros habitantes", señala Padrón.
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