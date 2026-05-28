El Hierro homenajea a las siete víctimas mortales del naufragio de un cayuco hace un año

El Cabildo de El Hierro ha conmemorado este jueves el primer aniversario del naufragio ocurrido frente al muelle de La Restinga, en el que perdieron la vida siete personas, tres de ellas menores de edad, cuando el cayuco en el que viajaban volcó a escasos metros del puerto.

En aquella embarcación viajaban alrededor de 160 personas que habían partido de Guinea Conakry y, tras diez días de travesía, llegaron al puerto de La Restinga, pero en el momento del desembarco se produjo un vuelco en el que fallecieron cuatro mujeres y tres niñas de entre 4 y 16 años.

La corporación insular herreña ha expresado su profundo respeto hacia las víctimas y hacia sus familias, e instado a que su memoria permanezca como recordatorio permanente de la urgencia de una respuesta migratoria humana, coordinada y eficaz por parte de los Estados miembros de la Unión Europea.

Muelle de La Restinga. / E. D.

El presidente del Cabildo, Alpidio Armas, ha señalado que "mientras algunos deciden quién merece ser visto y quién no durante la visita del papa León XIV, El Hierro este 28 de mayo guarda memoria de todas las personas fallecidas y desaparecidas en la ruta atlántica. Esa memoria es nuestra dignidad como sociedad herreña".

En el primer aniversario de aquella tragedia, "el Cabildo de El Hierro reitera su compromiso con una respuesta migratoria más humana, coordinada y eficaz por parte de los Estados europeos. Pero deja constancia de que esa respuesta no puede escribirse sin El Hierro, sin escuchar de primera mano a quienes están en primera línea, sin reconocer el peso real que esta isla lleva", señala Armas.