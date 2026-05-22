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El lagarto gigante de El Hierro, una de las especies más amenazadas de Europa, recibe un impulso para su conservación

Este símbolo natural de la isla se encuentra en peligro crítico debido a amenazas como los gatos y ratas, sus principales depredadores

Lagarto gigante de El Hierro (’Gallotia simonyi machadoi’)

Lagarto gigante de El Hierro (’Gallotia simonyi machadoi’) / E. D.

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

El lagarto gigante de El Hierro puede considerarse uno de los emblemas naturales de la isla. Sin embargo, su futuro está en riesgo al ser una especie en peligro crítico de extinción.

De cabeza ancha y cola larga, este animal puede llegar a medir entre 60 y 70 centímetros. Es precisamente su tamaño de donde toma su nombre esta especie endémica de Canarias, que ha visto, década a década, cómo pierde ejemplares debido a sus depredadores, como los gatos y ratas.

De hecho, es considerado como uno de los reptiles más amenazados del archipiélago, por lo que su conservación es clave para preservar la biodiversidad de la isla y mantener el equilibrio ecológico de su hábitat natural. 

Casi extinguida

La especie estuvo considerada prácticamente extinguida hasta el hallazgo de una pequeña población superviviente en los riscos de Fuga de Gorreta.

Desde entonces, las administraciones canarias han desarrollado diferentes programas de recuperación centrados en la cría en cautividad, la mejora genética, la reintroducción de ejemplares y el control de depredadores.

Lagarto gigante de El Hierro (’Gallotia simonyi machadoi’) | E. D.

Lagarto gigante de El Hierro (’Gallotia simonyi machadoi’). / E. D.

Reproducción

El periodo de reproducción de este lagarto gigante empieza la primera quincena de mayo. Durante el cortejo, el macho infla la garganta, agita la cabeza de arriba hacia abajo y antes de la cópula muerde el cuello de la hembra.

Estas suelen poner los huevos una única vez, entre junio y principios de agosto, aunque existen excepciones. Algunas hembras ponen una segunda vez entre mediados y finales de agosto.

La duración de la incubación es de aproximadamente 61 días y son capaces de poner entre 4 a 14 huevos.

Centro de recuperación

El Centro de Recuperación del Lagarto Gigante de El Hierro, también conocido como 'lagartario', se construyó en 1995 con el objetivo de acoger a los lagartos en cautividad. Además, este centro desarrolla un plan de recuperación de esta especie, tras ser declarada como el reptil más amenazado de Europa y entre los cinco con mayor peligro de extinción en el mundo.

Plan para su salvación

Hace pocos días, la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias presentaba un nuevo proyecto para la recuperación de esta especie, que contará con una inversión de dos millones de euros.

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En concreto, la idea es implantar medidas de seguimiento científico, mejora del hábitatcontrol de amenazas refuerzo poblacional de este animal.

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