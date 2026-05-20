Transición y Cabildo de El Hierro firman el protocolo para impulsar las Zonas de Aceleración de Energías Renovables

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Zapata, y el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, han firmado este miércoles en el salón de plenos del Cabildo herreño el protocolo para la delimitación de las Zonas de Aceleración de Energías Renovables (ZAR) en la isla. Además, en el acto participó también la viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía del Gobierno de Canarias, Julieta Schallenberg, que ha coordinado la celebración de estos encuentros con los diferentes cabildos insulares.

Con este acuerdo culmina un proceso de trabajo conjunto entre ambas administraciones orientado a identificar, de forma consensuada, las áreas más adecuadas para el desarrollo de energías renovables sobre suelo en El Hierro, compatibilizando el avance de la transición energética con la preservación de los valores ambientales, paisajísticos, territoriales y agrarios que caracterizan a la isla.

Como resultado del proceso, la propuesta final delimita un total de 740 hectáreas entre aptas y condicionadas como Zonas de Aceleración de Energías Renovables, de las cuales 561 son aptas, lo que representa aproximadamente el 2% de la superficie insular.

Durante el acto, Mariano Zapata destacó que “El Hierro es ya un referente en energías renovables gracias al modelo impulsado por Gorona del Viento, pero este protocolo permite seguir avanzando hacia un sistema energético todavía más limpio, eficiente y autosuficiente”. En este sentido, señaló que “la delimitación de estas zonas aporta mayor seguridad y consenso institucional para facilitar el despliegue renovable de forma ordenada y compatible con el territorio”. Además, Zapata agradeció al Cabildo de El Hierro “su colaboración para sacar adelante este protocolo, fundamental para avanzar en la descarbonización de Canarias y donde todas las islas son necesarias”.

Por su parte, Alpidio Armas subrayó que “este documento es fruto del diálogo y del trabajo coordinado entre administraciones para definir un modelo energético adaptado a la realidad de El Hierro”. Asimismo, indicó que “la isla debe continuar liderando la transición energética en Canarias, pero siempre desde el equilibrio entre desarrollo sostenible, protección del territorio y defensa del sector primario”.

El Hierro como referente en renovables

El Hierro parte de una posición singularmente favorable en el contexto del archipiélago gracias al papel estratégico de la central hidroeólica de Gorona del Viento, que ha convertido a la isla en una referencia en integración de energías renovables y almacenamiento energético. Actualmente, la cobertura renovable anual de la isla se sitúa entre el 44% y el 50%, muy por encima de la media regional.

No obstante, ambas administraciones coinciden en la necesidad de continuar avanzando para reducir aún más la dependencia de la generación térmica convencional, mediante la incorporación de nueva potencia solar fotovoltaica y eólica que complemente el sistema hidroeólico existente.

La delimitación de las ZAR se ha realizado mediante una metodología técnica basada en criterios ambientales, territoriales, energéticos y sectoriales, incorporando diferentes fases de exclusión, restricción y consenso institucional. Entre otros aspectos, se han excluido espacios naturales protegidos, zonas de Red Natura 2000, suelos incompatibles por planeamiento y áreas de valor agrario, patrimonial y para la biodiversidad.

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Las ZAR constituyen un instrumento estratégico de planificación y orientación territorial que permitirá identificar las áreas con mejores condiciones para el despliegue renovable, facilitando la coordinación administrativa y reduciendo potenciales conflictos futuros, todo ello sin renunciar al impulso de las renovables sobre cubiertas y espacios ya transformados.