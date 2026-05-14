El Hierro reúne a la élite canaria de la fotografía submarina en un campeonato con récord de participación

La localidad herreña de La Restinga acoge esta semana el XXXVII Campeonato de Canarias de Fotografía Submarina (CAFOSUB), una de las citas deportivas más importantes del calendario subacuático regional, que este año destaca por el alto número de deportistas inscritos y por la presencia de los 19 mejores fotógrafos submarinos del Archipiélago, clasificados en los campeonatos insulares de Tenerife, Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura.

El evento, organizado por la Federación Canaria de Actividades Subacuáticas (FEDECAS) y respaldado por el Cabildo de El Hierro y el Ayuntamiento de El Pinar, se desarrolla en el Mar de Las Calmas, considerado uno de los enclaves más importantes de Europa para la fotografía submarina por su biodiversidad y condiciones excepcionales.

La edición de este año destaca por la amplitud y diversidad de equipos, integrados por deportistas que han superado las fases clasificatorias insulares y que representan a la máxima élite técnica de Canarias.

Cartel del evento. / E. D.

Estos deportistas que conforman los equipos son los que, previamente, alcanzaron las mejores puntuaciones en los diferentes campeonatos insulares y que disputarán el título regional que, por su nivel, figuran entre los principales aspirantes al Campeonato de España.

La elevada participación confirma el crecimiento de la disciplina y el interés creciente por competir en El Hierro, un territorio que se ha consolidado como referente internacional para la fotografía submarina.

Instituciones: apoyo estratégico y proyección turística

Durante la presentación del campeonato, el consejero del Área de Cultura, Patrimonio, Deportes y Juventud del Cabildo de El Hierro, Rubén Armiche, subrayó que este evento “pone en valor la riqueza de nuestros fondos marinos y fortalece el vínculo entre deportistas y comunidad local”.

Por su parte, la primera teniente de alcalde de El Pinar, Magaly González, destacó el impacto turístico y económico que genera la llegada de equipos y acompañantes a la isla.

Campeonato de Canarias de Fotografía Submarina en El Hierro / E. D.

El presidente de FEDECAS, Luciano Cedrés, recordó que La Restinga “es uno de los destinos más importantes del mundo para esta disciplina”.

Un programa técnico exigente y seguro

El CAFOSUB 2026 incluye inmersiones programadas, reuniones técnicas y actividades complementarias.

Las pruebas se desarrollan bajo estrictos protocolos de seguridad, con inmersiones que no superan los 30 metros de profundidad y una duración máxima de 70 minutos, sin permitir descompresión.

La clausura contará con una proyección pública de las imágenes presentadas y la entrega de trofeos y medallas, un acto que cada año atrae a público local, visitantes y profesionales del sector.

Con más de tres décadas impulsando el turismo vinculado al buceo y la fotografía submarina, El Hierro se consolida como uno de los destinos más destacados del mundo para esta disciplina, reforzando su papel como sede natural de los grandes campeonatos regionales y nacionales.