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Piden ayuda desde un cayuco con unas 150 personas a bordo a 30 millas de El Hierro

Salvamento Marítimo ha enviado un helicóptero y una embarcación

Helicóptero de rescate de Salvamento Marítimo

Helicóptero de rescate de Salvamento Marítimo / Salvamento Marítimo

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Salvamento Marítimo ha enviado un helicóptero y una embarcación a unas 30 millas al sureste de El Hierro en el que se encuentra un cayuco con unas 150 personas a bordo y desde el que se realizó una llamada solicitando ayuda.

Ha sido a las 16:24 horas cuando Salvamento recibió la llamada, realizada desde el propio cayuco y que fue captada por la antena del pueblo herreño de San Andrés, detallan fuentes de Salvamento.

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A partir de entonces se ha activado un dispositivo en el que intervienen el Helimer 205 y la salvamar Diphda, que van al encuentro de la embarcación precaria.

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