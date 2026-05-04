Piden ayuda desde un cayuco con unas 150 personas a bordo a 30 millas de El Hierro
Salvamento Marítimo ha enviado un helicóptero y una embarcación
Santa Cruz de Tenerife
Salvamento Marítimo ha enviado un helicóptero y una embarcación a unas 30 millas al sureste de El Hierro en el que se encuentra un cayuco con unas 150 personas a bordo y desde el que se realizó una llamada solicitando ayuda.
Ha sido a las 16:24 horas cuando Salvamento recibió la llamada, realizada desde el propio cayuco y que fue captada por la antena del pueblo herreño de San Andrés, detallan fuentes de Salvamento.
A partir de entonces se ha activado un dispositivo en el que intervienen el Helimer 205 y la salvamar Diphda, que van al encuentro de la embarcación precaria.
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