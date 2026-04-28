Avistan una ballena yubarta con su cría frente a la costa de El Hierro

El mar de El Hierro volvió a dejar este lunes una imagen poco habitual. Una ballena yubarta, también conocida como ballena jorobada, fue avistada junto a su cría en la zona de Arenas Blancas, según las imágenes difundidas en redes sociales por la usuaria @olgavrl.

El avistamiento, registrado el lunes, ha despertado la atención por tratarse de una escena llamativa: un ejemplar adulto acompañado de una cría en aguas próximas a la costa herreña. Aunque Canarias es un enclave destacado para la observación de cetáceos, la presencia de una yubarta con su ballenato resulta especialmente vistosa por el tamaño y comportamiento de esta especie.

Una especie conocida por sus grandes migraciones

La yubarta o ballena jorobada tiene como nombre científico Megaptera novaeangliae. El Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad la identifica como una especie marina nativa, perteneciente al grupo de los mamíferos y a la familia Balaenopteridae.

Se trata de un cetáceo de gran tamaño, fácilmente reconocible por sus largas aletas pectorales y por los movimientos que realiza en superficie. Es una especie migratoria, capaz de recorrer grandes distancias entre zonas de alimentación y áreas de reproducción.

El Hierro, un punto destacado para observar vida marina

Las aguas de El Hierro son conocidas por su biodiversidad y por la presencia de distintas especies de cetáceos. La isla, situada en el extremo occidental del Archipiélago, se encuentra en una zona atlántica especialmente rica desde el punto de vista marino.

El avistamiento en Arenas Blancas refuerza esa imagen de El Hierro como un territorio vinculado a la naturaleza y al mar. La presencia de una cría añade además interés al episodio, aunque por ahora no se conocen más detalles sobre el tiempo que permanecieron en la zona ni sobre la distancia a la que fueron observadas.

La importancia de observar sin molestar

Ante este tipo de encuentros, las administraciones recuerdan la importancia de mantener una actitud responsable. El Gobierno de Canarias advierte de que la presencia excesiva de embarcaciones o una aproximación inadecuada puede alterar el comportamiento de los cetáceos en su hábitat natural.

Por ello, cualquier avistamiento debe realizarse respetando las normas de distancia, evitando perseguir a los animales y sin interferir en su trayectoria. En el caso de ejemplares acompañados de crías, la precaución debe ser aún mayor.