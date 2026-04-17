Ejecutan obras de señalización en la HI-10 que une El Mocanal y San Andrés, en El Hierro
Los trabajos afectarán a un tramo de carretera aproximadamente de diez kilómetros
El Cabildo de El Hierro ha informado este viernes de la ejecución en los próximos días de los trabajos de reposición de la señalización horizontal en la carretera HI-10 en el tramo comprendido entre la rotonda de El Mocanal (cruce con la HI-5) y la conexión con la HI-1, en San Andrés, en el municipio de Valverde.
Los trabajos afectarán a un tramo de carretera aproximada de 10 kilómetros, con el fin de garantizar la visibilidad y prevenir accidentes.
La actuación cuenta con un presupuesto total de 42.264,06 euros, según ha informado el Cabildo.
Los trabajos forman parte del encargo de mantenimiento y conservación de carreteras gestionado por la empresa pública Gesplan, y responde a la necesidad de actuar ante el avanzado deterioro de la señalización existente, que comprometía la seguridad de conductores y peatones usuarios de la vía.
Los trabajos contemplan el repintado de las líneas longitudinales centrales y laterales, así como la renovación de seis pasos de peatones ya existentes.
A ello se suma la ejecución de un nuevo paso de peatones en la zona de las quesadillas de Guarazoca, "un punto con tránsito habitual en el que se hacía necesaria una intervención específica para reforzar la seguridad".
Asimismo, se llevarán a cabo marcas viales adicionales, como símbolos y cebreados, en las proximidades del restaurante La Pasada, con el objetivo de advertir de forma clara a los conductores sobre la presencia de un paso de peatones sobreelevado, "mejorando su visibilidad y contribuyendo a una conducción más segura".
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