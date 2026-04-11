La oposición tumba ampliar los gastos en el Cabildo de El Hierro

El Pleno del Cabildo de El Hierro ha rechazado la propuesta de modificación de crédito por remanentes de tesorería por un importe de 17.944.918 euros después de que los grupos de la oposición, la Asamblea Herreña (AH) y la Agrupación Herreña Independiente (AHI), votaran en contra impidiendo su aprobación. Esto condiciona la financiación de las becas de estudiantes (1.000.000 euros), las inversiones para el sector primario (1.600.000 en total) o autónomos y empresas (cerca de 2,5 millones de euros). También se comprometen las partidas para las subvenciones al transporte insular o la compra de vehículos eléctricos. A su vez, se ven frendas las partidas para el alumbrado del paseo de Barlovento (621.734 euros) o la mejora de centros deportivos (1.100.400 euros) , entre otras.

La iniciativa, planteada por el grupo de Gobierno, tenía como objetivo reforzar la capacidad inversora de la Institución en un contexto presupuestario limitado, permitiendo dar respuesta a necesidades concretas y urgentes de la isla mediante la incorporación de recursos disponibles. En un Pleno extenso, en el que se han debatido varios asuntos y mociones, el presidente del Cabildo, Alpidio Armas, afirmó que este bloqueo supone «inaugurar una nueva etapa, marcada por decisiones que atienden meramente a sus intereses políticos que no son más que paralizar El Hierro».

El rechazo a esta propuesta supone el retraso de la puesta en marcha de actuaciones previstas para el presente ejercicio en ámbitos estratégicos como las subvenciones para eficiencia energética (400.000 euros), o el proyecto Caminando en Compañía (403.000 euros). Asimismo, quedan condicionadas inversiones vinculadas a servicios esenciales, como las becas de estudiantes herreños (1.000.000 de euros), el transporte del Centro de Día (47.774 euros), los servicios sanitarios en residencias (158.000 euros) o el servicio integral de atención a la violencia de género (40.000 euros).

Del mismo modo, se ven frenadas medidas de apoyo directo al tejido económico insular, incluyendo subvenciones para autónomos (436.688 euros), la adquisición de alimento para el ganado (340.000 euros), inversiones en el Matadero insular (300.000 euros) y el impulso a nuevas variedades de uva (250.000 euros).

En materia de Infraestructuras y Medio Ambiente, la negativa afecta a actuaciones como el reasfaltado y acondicionamiento de Mocanes–Bergara (697.152 euros), el mantenimiento de los túneles (260.000 euros), la tercera celda del Complejo Ambiental de La Dehesa (750.000 euros) y diversas mejoras en complejos medioambientales (600.000 euros). También retrasará el acondicionamiento del Faro de Orchilla (450.000 euros), el impulso a la Comunidad de Regantes (200.000 euros) o el desarrollo de medidas en materia de vivienda.

El ámbito cultural, deportivo y comunitario también se ve afectado, con partidas destinadas a actuaciones culturales (250.000 euros), el Centro Cultural de El Tamaduste (45.000 euros), mejora de los centros deportivos (1.100.400 euros) y el respaldo a la lucha canaria, entre otras.

Otros acuerdos de la sesión plenaria

Impulsar El Majano

En la misma sesión plenaria se aprobó por unanimidad la moción presentada por el Grupo Socialista y el Grupo Mixto para impulsar la regularización y ejecución del Polígono industrial de El Majano, una infraestructura considerada estratégica para el desarrollo económico de la Isla. La sesión estuvo marcada en su inicio por el recuerdo al recientemente fallecido Inocencio Hernández, expresidente del Cabildo entre 1991 y 1995, al que la Corporación rindió homenaje con un minuto de silencio. En la moción se recoge que la legislación vigente permite desbloquear esta situación mediante instrumentos como los convenios urbanísticos de gestión con efectos de plan, facilitando la colaboración entre administraciones para avanzar en la ejecución del polígono.

Homenaje a Tomás Padrón

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Otro de los puntos destacados del orden del día fue la moción presentada por Asamblea Herreña para nombrar oficialmente el Centro de Coordinación Operativa Insular (Cocopin) como Cecopin Tomás Padrón Hernández, en reconocimiento a la trayectoria y aportación del expresidente insular al desarrollo del sistema de emergencias en la Isla. La propuesta incluye, además del cambio de denominación del Cecopin, la instalación de una placa conmemorativa en el centro que recuerde su papel durante la tormenta Delta y su contribución al fortalecimiento del sistema de emergencias en El Hierro. También se plantea difundir este reconocimiento entre las instituciones y la ciudadanía como ejemplo de servicio público.