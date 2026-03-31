AHI avisa: «El transporte marítimo no puede depender de una sola naviera»

La Agrupación Herreña Independiente (AHI) lleva al Parlamento de Canarias la «fragilidad» del transporte marítimo entre la isla del meridiano y Tenerife. El diputado por AHI, Raúl Acosta, advirtió en una comisión parlamentaria de que «las conexiones por mar con Tenerife no pueden depender de una sola naviera».

Acosta recordó que el inicio del año 2025 vino marcado por un escenario de libre competencia entre dos navieras tras la salida del modelo de Obligación de Servicio Público (OSP), lo que permitió «mejorar frecuencias y capacidad». Sin embargo, la avería de uno de los buques de Naviera Armas desde el pasado mes de diciembre «ha dejado a la Isla en una situación de incertidumbre, sin previsión clara sobre su reincorporación».

«El problema, además de la reducción de frecuencias, es la vulnerabilidad que esto genera en una isla como El Hierro, donde cualquier incidencia se traduce en dificultades para el abastecimiento, el transporte de mercancías y, en definitiva, en una sensación real de aislamiento para los herreños», explicó el diputado regional.

Acosta también puso el foco en el actual marco normativo, al señalar que el decreto que regula esta ruta data de 2009 «y ha quedado desfasado para responder a las necesidades actuales de conectividad». En este sentido, el diputado de los independientes herreños propone revisar y adaptar la normativa para evitar que «la Isla quede al albur de decisiones empresariales o incidencias puntuales».

El diputado por la AHI trasladó también al consejero su «preocupación» por la evolución de las tarifas y pidió que el Gobierno de Canarias realice un seguimiento que permita determinar si los precios actuales son adecuados, especialmente en el actual contexto de incremento de costes en el sector.

Acosta incidió en que la situación actual está «condicionada» por el proceso de venta de una de las navieras, pendiente de resolución por parte de los órganos de competencia estatales, lo que está retrasando la normalización del servicio. «Mientras ese proceso no se desbloquee, seguimos sin certidumbre sobre cuándo se recuperará un segundo barco en la isla».

Por ello, Acosta pidió al Ejecutivo autonómico que «se implique en el seguimiento de esta operación para facilitar una solución». «Le convido a que el Gobierno se interese y presione para que El Hierro vuelva a tener una segunda naviera, sea cual sea el régimen de competencias», concluyó.