El IGN localiza tres terremotos en El Hierro, uno de ellos de magnitud 2,6 al sur de la isla
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha localizado el mayor seísmo al suroeste de la isla, en el mar y a 39 kilómetros de profundidad
Santa Cruz de Tenerife
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado tres terremotos en El Hierro durante la mañana de este martes, con magnitudes de entre 2,5 y 2,9.
El mayor de los seísmos, de 2,9, se registró a las 07:13 horas en el mar, al suroeste de la isla, y a 39 kilómetros de profundidad. Horas antes, a las 03:50, se localizó otro temblor de 2,6 al sur de El Pinar, también en el mar y a 19 kilómetros de profundidad.
El tercero, de 2,5, fue detectado a las 08:08 horas al oeste de la isla y a 32 kilómetros de profundidad. Durante la noche del lunes, además, el IGN localizó otro pequeño seísmo de 1,7 al oeste de El Hierro.
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