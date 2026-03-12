El Hierro acogerá el rodaje del largometraje 'Acoso' con la actriz herreña Águeda Lima y la dirección de Joel Angelino

El consejero de Cultura del Cabildo de El Hierro, Rubén Armiche, junto a la actriz herreña Águeda Lima, han anunciado este jueves que el rodaje del largometraje Acoso, dirigido por el también actor Joel Angelino, tendrá lugar en la isla y estará protagonizado por la propia Lima.

En una rueda de prensa, Armiche también ha avanzado que otro cortometraje del cineasta canario Santiago Ríos, codirector de la película Guarapo, tendrá lugar en El Hierro.

El largometraje Acoso, según el Cabildo, nace de una productora emergente que contará con el respaldo de profesionales consolidados de la industria cinematográfica.

El proyecto cuenta con guion de Amílcar Salatti y con la participación del propio Santiago Ríos y la dirección de Joel Angelino.

La producción contará además con la participación de la reconocida actriz cubana Mirtha Ibarra y la dirección de fotografía de Ernesto Granado.

Figurantes de El Hierro

El rodaje contará con la incorporación de talento local, pues la producción prevé la realización de procesos de reparto y figuración en la isla, así como la participación de profesionales técnicos del territorio.

"El Hierro se vende solo, tenemos que ser conscientes de que vivimos en una isla que es prácticamente un plató y tenemos que seguir apostando por atraer grandes producciones, que no solo son un escaparate, sino también generar economía, cultura y proyectos incentivadores para El Hierro", ha señalado Armiche.

Según ha informado el consejero, el otro cortometraje que dirigirá Santiago Ríos se mantiene, por el momento, bajo cierta reserva.

El cineasta ha preferido no desvelar aún demasiados detalles sobre el proyecto, aunque sí ha confirmado que El Hierro tendrá un papel protagonista como escenario de la producción.

La isla, en el Festival de Cine de Málaga

Armiche ha presentado estos dos proyectos tras asistir al Festival de Málaga, donde la isla fue destacada como una de las localizaciones con mayor potencial para acoger nuevas producciones cinematográficas en España.

En este sentido, el consejero ha dicho que el Cabildo continúa trabajando para favorecer la llegada de nuevas producciones a la isla, poniendo en valor sus condiciones naturales, la diversidad de localizaciones y las facilidades logísticas que ofrece el territorio para el desarrollo de rodajes.