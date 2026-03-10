Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio de una máquina retroexcavadoraEventual erupción volcánicaTiempo en CanariasAccidente de tráfico en CanariasAlexey LukyanukAyuda psicológica en los colegios de Santa Cruz de Tenerife
instagramlinkedin

Un nuevo terremoto despierta a El Hierro: el IGN detecta un nuevo seísmo frente a La Frontera

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró un temblor de magnitud 2.0 mbLg en El Hierro, a las 05:14 horas de la madrugada de este martes

Un nuevo terremoto en El Hierro

Un nuevo terremoto en El Hierro / IGN

Johanna Betancor Galindo

Santa Cruz de Tenerife

Un nuevo terremoto en El Hierro se ha registrado en la madrugada de este martes 10 de marzo, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). El movimiento sísmico tuvo lugar a las 05.14 horas (hora oficial canaria) y se localizó al noroeste de La Frontera, en la isla de El Hierro.

Magnitud y profundidad

El seísmo alcanzó una magnitud de 2.0 mbLg y se produjo a una profundidad de 10 kilómetros, de acuerdo con la información oficial publicada por el IGN. Por su intensidad, se trata de un temblor de carácter débil, que en muchos casos puede no ser percibido por la población. Hasta el momento no constan daños personales ni materiales.

En rojo, el punto donde se localizó el terremoto

En rojo, el punto donde se localizó el terremoto / IGN

Actividad sísmica habitual en Canarias

Canarias es una región volcánicamente activa, por lo que los pequeños movimientos sísmicos forman parte de la dinámica geológica del archipiélago.

El Hierro, en particular, ha registrado en los últimos años episodios de enjambres sísmicos asociados a procesos volcánicos, aunque en la mayoría de los casos se trata de eventos de baja magnitud.

Noticias relacionadas y más

El IGN mantiene habilitado su sistema para que la ciudadanía pueda comunicar si ha sentido el temblor a través del formulario oficial “¿Has sentido este terremoto?”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Puigdemont agita el Mar de las Calmas: AHI busca el apoyo de los vascos para que el control del parque marino se ejerza desde El Hierro
  2. Armas ve 'inaceptables' las medidas tomadas por AENA en el aeropuerto de El Hierro
  3. El pueblo escondido en un acantilado volcánico donde no llegan los coches ni el Wi-Fi
  4. Los peritos señalan que la obra de una pista en Frontera se sobredimensionó
  5. El denunciante de la pista de Frontera votó a favor de la obra en el Cabildo de El Hierro
  6. Endesa retira el centro de transformación más inaccesible de Canarias: así fue la complicada maniobra con un helicóptero
  7. El Hierro cumple el voto a su Patrona en una Bajada multitudinaria tras 8 años de espera
  8. Un camino hecho de bailes que recorre 411 años de la historia de El Hierro

Un nuevo terremoto despierta a El Hierro: el IGN detecta un nuevo seísmo frente a La Frontera

Un nuevo terremoto despierta a El Hierro: el IGN detecta un nuevo seísmo frente a La Frontera

El alcalde de Valverde solicita una segunda conexión marítima con la Isla

El alcalde de Valverde pide reanudar el servicio de Naviera Armas en El Hierro

El alcalde de Valverde pide reanudar el servicio de Naviera Armas en El Hierro

Esta panadería de El Hierro tiene más de 50 años, abre los siete días de la semana y elabora las mejores magdalenas de Canarias

Esta panadería de El Hierro tiene más de 50 años, abre los siete días de la semana y elabora las mejores magdalenas de Canarias

El Hierro acoge las III Jornadas Técnicas Insulares de Protección Civil y Emergencias con profesionales de todo el ámbito de la seguridad

El Hierro acoge las III Jornadas Técnicas Insulares de Protección Civil y Emergencias con profesionales de todo el ámbito de la seguridad

Así es el único alcalde que ha tenido El Pinar, el municipio más joven de España

Así es el único alcalde que ha tenido El Pinar, el municipio más joven de España

Alcalde desde el minuto cero

Educación pone en marcha la reforma completa del colegio de Valverde

Tracking Pixel Contents