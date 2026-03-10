Un nuevo terremoto despierta a El Hierro: el IGN detecta un nuevo seísmo frente a La Frontera
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró un temblor de magnitud 2.0 mbLg en El Hierro, a las 05:14 horas de la madrugada de este martes
Un nuevo terremoto en El Hierro se ha registrado en la madrugada de este martes 10 de marzo, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). El movimiento sísmico tuvo lugar a las 05.14 horas (hora oficial canaria) y se localizó al noroeste de La Frontera, en la isla de El Hierro.
Magnitud y profundidad
El seísmo alcanzó una magnitud de 2.0 mbLg y se produjo a una profundidad de 10 kilómetros, de acuerdo con la información oficial publicada por el IGN. Por su intensidad, se trata de un temblor de carácter débil, que en muchos casos puede no ser percibido por la población. Hasta el momento no constan daños personales ni materiales.
Actividad sísmica habitual en Canarias
Canarias es una región volcánicamente activa, por lo que los pequeños movimientos sísmicos forman parte de la dinámica geológica del archipiélago.
El Hierro, en particular, ha registrado en los últimos años episodios de enjambres sísmicos asociados a procesos volcánicos, aunque en la mayoría de los casos se trata de eventos de baja magnitud.
El IGN mantiene habilitado su sistema para que la ciudadanía pueda comunicar si ha sentido el temblor a través del formulario oficial “¿Has sentido este terremoto?”.
