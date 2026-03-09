El alcalde de Valverde solicita una segunda conexión marítima con la Isla

El alcalde de Valverde, Carlos Brito (AH), solicita la reanudación del servicio de Naviera Armas hacia y desde La Estaca. La compañía dejó de operar este trayecto el pasado 17 de diciembre tras registrarse una incidencia en uno de sus buques, lo que supuso la suspensión del servicio que unía Los Cristianos, en el sur de Tenerife, con el puerto herreño. Brito pide esta segunda conexión en la ruta, además de la que presta Fred.Olsen, para reforzar la competitividad del transporte marítimo.

El alcalde de Valverde expresa su «preocupación» ante la falta de confirmación sobre cuándo se reanudará el servicio de Naviera Armas Transmediterránea, una conexión que, apunta, «permitiría reforzar la oferta de transporte y mejorar la competitividad marítima de la Isla».

El Ayuntamiento de la capital herreña recuerda que actualmente la Isla del Meridiano cuenta con una única conexión regular, la de Fred.Olsen, por lo que la recuperación del servicio supondría ampliar las plazas disponibles para pasajeros y mercancías, además de ofrecer más alternativas para la movilidad de los residentes.

Brito señala que le consta que se está trabajando para intentar recuperar esta línea regular, aunque por el momento no existen respuestas claras sobre su puesta en marcha de nuevo. «Confiamos en que estas gestiones puedan dar sus frutos», valora, porque «para El Hierro es fundamental contar con competitividad en el transporte marítimo y con la mayor oferta posible de plazas», subraya.

En este sentido, recuerda el edil que ante la delicada situación nacional e internacional el destino Canarias «se prevé como una de las primeras opciones para muchos europeos», lo que hace «aún más necesario» que la Isla pueda afrontar la próxima temporada turística con suficientes alternativas de transporte.

La naviera Fred. Olsen Express señalaba el pasado enero que no existía un problema de oferta ni capacidad en el transporte marítimo de mercancías en la ruta El Hierro-Tenerife, donde su operativa de 2025 duplicó los viajes respecto al año anterior, incrementando en un 86% la capacidad de carga con refuerzos en los periodos de mayor demanda. La naviera opera en solitario con programación regular de 16 viajes semanales en invierno y 20 en verano.