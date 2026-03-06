El Hierro acoge las III Jornadas Técnicas Insulares de Protección Civil y Emergencias con profesionales de todo el ámbito de la seguridad

La isla de El Hierro acogerá el próximo 11 de marzo de 2026 las III Jornadas Técnicas Insulares de Protección Civil y Emergencias, un encuentro que reunirá en La Frontera a profesionales y especialistas del ámbito de la seguridad, las emergencias, la sanidad, las telecomunicaciones y la comunicación. La iniciativa, organizada para el Cabildo de El Hierro, busca compartir experiencias y protocolos que permitan mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia en la isla.

La jornada comenzará por la mañana con una exposición de medios operativos en la Plaza Benito Padrón Gutiérrez, que se desarrollará entre las 10:00 y las 13:00 horas. Durante este espacio, la ciudadanía podrá conocer de cerca el trabajo de diferentes equipos de intervención, entre ellos la Unidad Canina de rescate, Cruz Roja, Medioambiente, CECOPIN, el Grupo de Intervención, AEA y el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES).

Además, el dispositivo contará con la participación del helicóptero MI-71 del GES, así como del EIRIF de El Hierro con los helicópteros LI52 y LI53, que realizarán un ejercicio de simulacro para mostrar los procedimientos de actuación en situaciones reales de emergencia.

Por la tarde, entre las 16:00 y las 20:00 horas, se celebrarán las jornadas técnicas, en las que distintos especialistas abordarán cuestiones relacionadas con la gestión de emergencias, la coordinación de recursos y la comunicación en situaciones críticas.

Entre los ponentes destaca la participación de Andrés Gutiérrez, fotógrafo del periódico El Día, que ofrecerá la intervención titulada “La imagen como parte de la emergencia: por qué hay que dar espacio al fotoperiodismo en el incidente. Documentar para aprender, rendir cuentas y recordar, sin estorbar y sin dañar”. Su ponencia abordará el papel del fotoperiodismo en los escenarios de emergencia, poniendo en valor la importancia de documentar los hechos para mejorar la respuesta institucional y preservar la memoria de lo ocurrido.

Las personas interesadas en asistir a las jornadas pueden formalizar su inscripción a través del formulario habilitado por la organización, mientras que para ampliar información se ha habilitado el correo electrónico admin@clieg.com.

Las III Jornadas Técnicas Insulares de Protección Civil y Emergencias pretenden consolidarse como un espacio de encuentro y aprendizaje entre profesionales, contribuyendo a fortalecer la preparación y la coordinación ante posibles emergencias en El Hierro.