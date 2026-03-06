El alcalde de Valverde pide reanudar el servicio de Naviera Armas en El Hierro

El alcalde de Valverde, Carlos Brito, ha expresado su preocupación sobre la reanudación del servicio marítimo de la ruta Tenerife-El Hierro prestado por la naviera Naviera Armas Trasmediterránea, una conexión que permitiría reforzar la oferta de transporte y mejorar la competitividad marítima de la isla.

La naviera dejó de operar la ruta Tenerife-El Hierro el pasado 17 de diciembre, tras una incidencia registrada en uno de sus buques.

El alcalde capitalino ha recordado que actualmente El Hierro cuenta con una única conexión regular, por lo que la recuperación de este servicio supondría ampliar las plazas disponibles para pasajeros y los metros lineales para el transporte de mercancías, además de ofrecer más alternativas para la movilidad de los herreños y visitantes.

Brito ha asegurado que le consta que se está trabajando para intentar recuperar esta línea, aunque por el momento no existen respuestas claras sobre su puesta en marcha.

"Confiamos en que estas gestiones puedan dar sus frutos, porque para El Hierro es fundamental contar con competitividad en el transporte marítimo y con la mayor oferta posible de plazas", señaló Brito.

En este sentido, el alcalde de Valverde ha señalado que, ante la delicada situación nacional e internacional, el destino Canarias se posiciona como una de las primeras opciones para muchos turistas europeos, lo que hace aún más necesario que la isla pueda afrontar la próxima temporada con suficientes alternativas de transporte.

"Desde el Ayuntamiento de Valverde esperamos que se pueda avanzar en la reanudación del servicio, una medida que contribuiría a mejorar la conectividad de la isla y a responder a las necesidades de movilidad de residentes y visitantes", señala.