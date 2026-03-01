Educación pone en marcha la reforma completa del colegio de Valverde

La Consejería de Educación abre el proceso para ampliar el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de Valverde, en El Hierro. Así, acaba de publicar la licitación para la redacción del proyecto y la ejecución de la reforma y ampliación de de esta instalación educativa de la capital herreña, dando según el consejero del área, Poli Suárez, un paso «decisivo» para «resolver una demanda histórica de la comunidad educativa herreña».

El contrato permitirá definir una actuación que contempla, por un lado, la construcción de un nuevo edificio en una parcela anexa al actual centro y, por otro, la rehabilitación y reorganización completa de las instalaciones existentes. Así, supondrá disponer de un centro prácticamente nuevo en la misma ubicación, con una inversión global total estimada cercana a los ocho millones de euros.

En los últimos años, en Valverde se han debatido distintas alternativas para la construcción de un nuevo centro educativo en el municipio. Ante las dificultades administrativas, el consejero impulsó un proceso de diálogo con todas las partes implicadas que ha permitido desbloquear la situación. El Ayuntamiento capitalino ha adquirido una parcela anexa al actual centro para su cesión al Gobierno de Canarias, lo que posibilita acometer la ampliación en el mismo entorno.

La intervención en el CEIP Valverde se integra en el Plan Estratégico de Infraestructuras Educativas 2024-2035, un programa de actuaciones de la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos, que coordina Iván G. Carro, que contempla una inversión de 235 millones de euros en centros de todo el archipiélago. En el caso de El Hierro, el resto de actuaciones previstas en este plan ya se encuentran finalizadas, como la ampliación del CEIP Tigaday mediante la anexión de la Escuela Infantil, incorporando las enseñanzas del ciclo completo de 0 a 3 años, y la creación del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) en Valverde.

Para la isla de El Hierro, esta ampliación constituye una de las actuaciones más relevantes del plan, tanto por su impacto educativo como por la trascendencia social y educativa que ha tenido en los últimos años. Con la licitación de la redacción del proyecto, la Consejería inicia la fase técnica previa a la ejecución de la obra, que permitirá, una vez supervisado el proyecto, sacar a contratación los trabajos de construcción.