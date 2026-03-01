El Hierro
Educación pone en marcha la reforma completa del colegio de Valverde
El Gobierno canario destina ocho millones de euros a la construcción de un nuevo centro en el mismo solar que ocupa el actual en la capital herreña
La Consejería de Educación abre el proceso para ampliar el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de Valverde, en El Hierro. Así, acaba de publicar la licitación para la redacción del proyecto y la ejecución de la reforma y ampliación de de esta instalación educativa de la capital herreña, dando según el consejero del área, Poli Suárez, un paso «decisivo» para «resolver una demanda histórica de la comunidad educativa herreña».
El contrato permitirá definir una actuación que contempla, por un lado, la construcción de un nuevo edificio en una parcela anexa al actual centro y, por otro, la rehabilitación y reorganización completa de las instalaciones existentes. Así, supondrá disponer de un centro prácticamente nuevo en la misma ubicación, con una inversión global total estimada cercana a los ocho millones de euros.
En los últimos años, en Valverde se han debatido distintas alternativas para la construcción de un nuevo centro educativo en el municipio. Ante las dificultades administrativas, el consejero impulsó un proceso de diálogo con todas las partes implicadas que ha permitido desbloquear la situación. El Ayuntamiento capitalino ha adquirido una parcela anexa al actual centro para su cesión al Gobierno de Canarias, lo que posibilita acometer la ampliación en el mismo entorno.
La intervención en el CEIP Valverde se integra en el Plan Estratégico de Infraestructuras Educativas 2024-2035, un programa de actuaciones de la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos, que coordina Iván G. Carro, que contempla una inversión de 235 millones de euros en centros de todo el archipiélago. En el caso de El Hierro, el resto de actuaciones previstas en este plan ya se encuentran finalizadas, como la ampliación del CEIP Tigaday mediante la anexión de la Escuela Infantil, incorporando las enseñanzas del ciclo completo de 0 a 3 años, y la creación del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) en Valverde.
Para la isla de El Hierro, esta ampliación constituye una de las actuaciones más relevantes del plan, tanto por su impacto educativo como por la trascendencia social y educativa que ha tenido en los últimos años. Con la licitación de la redacción del proyecto, la Consejería inicia la fase técnica previa a la ejecución de la obra, que permitirá, una vez supervisado el proyecto, sacar a contratación los trabajos de construcción.
- Puigdemont agita el Mar de las Calmas: AHI busca el apoyo de los vascos para que el control del parque marino se ejerza desde El Hierro
- Armas ve 'inaceptables' las medidas tomadas por AENA en el aeropuerto de El Hierro
- El pueblo escondido en un acantilado volcánico donde no llegan los coches ni el Wi-Fi
- Los peritos señalan que la obra de una pista en Frontera se sobredimensionó
- El denunciante de la pista de Frontera votó a favor de la obra en el Cabildo de El Hierro
- Endesa retira el centro de transformación más inaccesible de Canarias: así fue la complicada maniobra con un helicóptero
- Esta panadería de El Hierro tiene más de 50 años, abre los siete días de la semana y elabora las mejores magdalenas de Canarias
- El Hierro se prepara para la Bajada ocho años después: lleno turístico y más de 30.000 personas