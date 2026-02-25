La futura balsa de El Pinar almacenará hasta 95.000 metros cúbicos de agua para reforzar el riego agrícola
El proyecto, impulsado por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de El Hierro, permitirá abastecer cerca del 95% de la superficie cultivable del sur de la Isla
El Hierro contará en los próximos años con una nueva infraestructura hidráulica destinada a reforzar el regadío agrícola. La futura balsa de El Pinar tendrá una capacidad estimada de entre 85.000 y 95.000 metros cúbicos de agua, lo que permitirá ampliar y asegurar el suministro a explotaciones del sur de la isla.
Representantes del Gobierno de Canarias, del Cabildo de El Hierro y del Ayuntamiento de El Pinar visitaron los terrenos donde se ubicará esta instalación, junto a personal técnico de la empresa pública Tragsa y del Consejo Insular de Aguas de El Hierro.
Durante la visita se detallaron las características principales de un proyecto que busca incrementar los recursos hídricos disponibles para el sector primario en un territorio especialmente condicionado por la escasez de agua.
Una infraestructura adaptada al terreno
El diseño de la balsa deberá ajustarse a las condiciones orográficas y geotécnicas del emplazamiento seleccionado. Según se explicó, el proyecto incluirá la impermeabilización mediante lámina de PVC, así como trabajos de movimiento de tierras, sistemas de drenaje, arquetas de control de caudales, mecanismos de regulación, aliviadero, accesos, iluminación y vallado perimetral.
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria ha encargado a Tragsatec la redacción del proyecto técnico y ya dispone de una partida económica para iniciar su ejecución una vez finalicen los trámites previos.
El consejero del área subrayó que esta actuación forma parte de una estrategia más amplia para mejorar las infraestructuras hidráulicas insulares, en coordinación con el Cabildo.
Refuerzo del regadío en el sur de la Isla
La nueva balsa no es una actuación aislada. En los últimos años se han impulsado distintas medidas para reforzar el abastecimiento agrícola en El Hierro, entre ellas la puesta en marcha de dos desaladoras con capacidad conjunta de 2.600 metros cúbicos diarios, financiadas mediante subvención al Cabildo.
Asimismo, se desarrollan proyectos de modernización de redes, como la red de apoyo San Andrés-Isora o actuaciones complementarias en la red de riego de El Golfo.
La vicepresidenta insular explicó que la adquisición de los terrenos responde a la necesidad de dotar a la zona sur de una infraestructura estable tanto para la comunidad de regantes como para los vecinos del municipio.
Una ubicación seleccionada tras estudiar cinco alternativas
Antes de decidir el emplazamiento definitivo se analizaron cinco posibles localizaciones. La opción elegida responde a criterios medioambientales y de eficiencia agrícola, ya que permitirá cubrir el 94,92% de la superficie potencial cultivable de la zona, según el Mapa de Cultivos. Esto equivale a unas 3.310 parcelas.
El terreno presenta una escasa pendiente y una topografía adecuada, lo que facilita la ejecución de la obra y reduce los costes de acondicionamiento. Además, cuenta con acceso directo desde la carretera HI-4 a través de una pista de tierra que conduce hasta la parcela prevista.
El emplazamiento se sitúa próximo a la red de riego de Hoya de los Roques y entre dos cauces naturales, lo que favorece tanto la captación de agua como su posible desvío hacia el aliviadero en caso necesario.
- Puigdemont agita el Mar de las Calmas: AHI busca el apoyo de los vascos para que el control del parque marino se ejerza desde El Hierro
- Armas ve 'inaceptables' las medidas tomadas por AENA en el aeropuerto de El Hierro
- El pueblo escondido en un acantilado volcánico donde no llegan los coches ni el Wi-Fi
- Los peritos señalan que la obra de una pista en Frontera se sobredimensionó
- El denunciante de la pista de Frontera votó a favor de la obra en el Cabildo de El Hierro
- Endesa retira el centro de transformación más inaccesible de Canarias: así fue la complicada maniobra con un helicóptero
- Esta panadería de El Hierro tiene más de 50 años, abre los siete días de la semana y elabora las mejores magdalenas de Canarias
- El Hierro se prepara para la Bajada ocho años después: lleno turístico y más de 30.000 personas