El Gobierno destina 1,5 millones a renovar la zona comercial de La Frontera, en El Hierro

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, visitó este sábado la zona comercial de Tigaday, en el municipio de La Frontera, donde el Ejecutivo canario tiene previsto invertir 1,5 millones de euros para su renovación integral.

Durante el recorrido, Domínguez y el alcalde, Pablo Rodríguez Cejas, mantuvieron encuentros con comerciantes y trabajadores de los establecimientos del área, con quienes intercambiaron impresiones sobre la actividad económica local.

El vicepresidente subrayó el arraigo, la proximidad y el modelo económico característico de El Hierro, valores que, aseguró, “el Gobierno de Canarias quiere seguir respaldando con hechos, no solo con palabras”.

Renovación de la Rambla de La Frontera

Domínguez detalló que la inversión de 1,5 millones procede de la Consejería de Turismo y se destinará a la remodelación y embellecimiento de la Rambla de La Frontera, una actuación que, según destacó, permitirá revitalizar uno de los principales espacios urbanos del municipio y mejorar su atractivo para residentes y visitantes.

Apoyo al tejido empresarial

Recordó además que su consejería ha destinado más de 400.000 euros a asociaciones empresariales de la isla para impulsar procesos de modernización, digitalización y mejora de la competitividad del tejido productivo local.

Asimismo, invitó a los ayuntamientos herreños a participar en la convocatoria autonómica de apoyo a mercados tradicionales, dotada con 3,1 millones de euros, orientada a modernizar estos espacios, dinamizar la economía local, impulsar el turismo y promocionar el producto isleño.

Domínguez anunció también la celebración de una reunión específica con los tres ayuntamientos de El Hierro para explicar de forma detallada esta línea de ayudas y facilitar la presentación de proyectos municipales.

Visita cultural

La visita institucional incluyó además un recorrido por el Centro de Interpretación de los Carneros de Tigaday, recientemente inaugurado, y una parada en la Asociación Cultural Etnográfica Sabinosa, un Sentimiento, dedicada a la investigación y divulgación del patrimonio local.

Noticias relacionadas

El Ejecutivo ha colaborado con este colectivo en el proyecto Bailarines de Sabinosa, financiado con 26.000 euros.