El Gobierno destina 1,5 millones a renovar la zona comercial de La Frontera, en El Hierro

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, ha visitado este sábado la zona comercial de Tigaday, en el municipio de La Frontera / EFE

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, visitó este sábado la zona comercial de Tigaday, en el municipio de La Frontera, donde el Ejecutivo canario tiene previsto invertir 1,5 millones de euros para su renovación integral.

Durante el recorrido, Domínguez y el alcalde, Pablo Rodríguez Cejas, mantuvieron encuentros con comerciantes y trabajadores de los establecimientos del área, con quienes intercambiaron impresiones sobre la actividad económica local.

El vicepresidente subrayó el arraigo, la proximidad y el modelo económico característico de El Hierro, valores que, aseguró, “el Gobierno de Canarias quiere seguir respaldando con hechos, no solo con palabras”.

Renovación de la Rambla de La Frontera

Domínguez detalló que la inversión de 1,5 millones procede de la Consejería de Turismo y se destinará a la remodelación y embellecimiento de la Rambla de La Frontera, una actuación que, según destacó, permitirá revitalizar uno de los principales espacios urbanos del municipio y mejorar su atractivo para residentes y visitantes.

Apoyo al tejido empresarial

Recordó además que su consejería ha destinado más de 400.000 euros a asociaciones empresariales de la isla para impulsar procesos de modernización, digitalización y mejora de la competitividad del tejido productivo local.

Asimismo, invitó a los ayuntamientos herreños a participar en la convocatoria autonómica de apoyo a mercados tradicionales, dotada con 3,1 millones de euros, orientada a modernizar estos espacios, dinamizar la economía local, impulsar el turismo y promocionar el producto isleño.

Domínguez anunció también la celebración de una reunión específica con los tres ayuntamientos de El Hierro para explicar de forma detallada esta línea de ayudas y facilitar la presentación de proyectos municipales.

Visita cultural

La visita institucional incluyó además un recorrido por el Centro de Interpretación de los Carneros de Tigaday, recientemente inaugurado, y una parada en la Asociación Cultural Etnográfica Sabinosa, un Sentimiento, dedicada a la investigación y divulgación del patrimonio local.

El Ejecutivo ha colaborado con este colectivo en el proyecto Bailarines de Sabinosa, financiado con 26.000 euros.

El Gobierno destina 1,5 millones a renovar la zona comercial de La Frontera, en El Hierro

El Gobierno de Canarias pone en marcha la desaladora de La Restinga tras una inversión de 1,1 millones de euros

Fabián Chinea cuestiona la gestión de AENA en los aeropuertos de La Gomera y El Hierro

El Estado destina 10 millones para el centro de migrantes de Echedo

El rincón perfecto para desayunar en El Hierro: batidos naturales y combinaciones a tu gusto

A prisión dos hermanos que llegaron a El Hierro con cocaína, heroína, crack y hachís

Torres arropa a Ana González en su estreno como secretaria general del PSOE El Hierro

Canarias mantendrá en 2026 la ayuda al combustible para las islas no capitalinas

