El Gobierno destina 1,5 millones a renovar la zona comercial de La Frontera, en El Hierro
EFE
El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, visitó este sábado la zona comercial de Tigaday, en el municipio de La Frontera, donde el Ejecutivo canario tiene previsto invertir 1,5 millones de euros para su renovación integral.
Durante el recorrido, Domínguez y el alcalde, Pablo Rodríguez Cejas, mantuvieron encuentros con comerciantes y trabajadores de los establecimientos del área, con quienes intercambiaron impresiones sobre la actividad económica local.
El vicepresidente subrayó el arraigo, la proximidad y el modelo económico característico de El Hierro, valores que, aseguró, “el Gobierno de Canarias quiere seguir respaldando con hechos, no solo con palabras”.
Renovación de la Rambla de La Frontera
Domínguez detalló que la inversión de 1,5 millones procede de la Consejería de Turismo y se destinará a la remodelación y embellecimiento de la Rambla de La Frontera, una actuación que, según destacó, permitirá revitalizar uno de los principales espacios urbanos del municipio y mejorar su atractivo para residentes y visitantes.
Apoyo al tejido empresarial
Recordó además que su consejería ha destinado más de 400.000 euros a asociaciones empresariales de la isla para impulsar procesos de modernización, digitalización y mejora de la competitividad del tejido productivo local.
Asimismo, invitó a los ayuntamientos herreños a participar en la convocatoria autonómica de apoyo a mercados tradicionales, dotada con 3,1 millones de euros, orientada a modernizar estos espacios, dinamizar la economía local, impulsar el turismo y promocionar el producto isleño.
Domínguez anunció también la celebración de una reunión específica con los tres ayuntamientos de El Hierro para explicar de forma detallada esta línea de ayudas y facilitar la presentación de proyectos municipales.
Visita cultural
La visita institucional incluyó además un recorrido por el Centro de Interpretación de los Carneros de Tigaday, recientemente inaugurado, y una parada en la Asociación Cultural Etnográfica Sabinosa, un Sentimiento, dedicada a la investigación y divulgación del patrimonio local.
El Ejecutivo ha colaborado con este colectivo en el proyecto Bailarines de Sabinosa, financiado con 26.000 euros.
- Puigdemont agita el Mar de las Calmas: AHI busca el apoyo de los vascos para que el control del parque marino se ejerza desde El Hierro
- Armas ve 'inaceptables' las medidas tomadas por AENA en el aeropuerto de El Hierro
- Los peritos señalan que la obra de una pista en Frontera se sobredimensionó
- El pueblo escondido en un acantilado volcánico donde no llegan los coches ni el Wi-Fi
- El denunciante de la pista de Frontera votó a favor de la obra en el Cabildo de El Hierro
- Endesa retira el centro de transformación más inaccesible de Canarias: así fue la complicada maniobra con un helicóptero
- Esta panadería de El Hierro tiene más de 50 años, abre los siete días de la semana y elabora las mejores magdalenas de Canarias
- El Hierro se prepara para la Bajada ocho años después: lleno turístico y más de 30.000 personas