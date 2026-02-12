El Gobierno de Canarias pone en marcha la desaladora de La Restinga tras una inversión de 1,1 millones de euros

El Gobierno de Canarias ha llevado a cabo esta semana el acto de recepción administrativa de las obras de remodelación del módulo B de la Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM) de La Restinga, en el término municipal de El Pinar (El Hierro), una actuación estratégica para garantizar el suministro de agua potable y reforzar la capacidad productiva de la isla.

Al acto han asistido el viceconsejero de Aguas y Emergencias, Marcos Lorenzo Martín, y el director general de Aguas, José García Leal, ambos en representación de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas.

La EDAM de La Restinga forma parte del sistema insular de desalación gestionado por el Consejo Insular de Aguas de El Hierro, creado para asegurar el abastecimiento y reducir la histórica dependencia hídrica de la isla.

Antes de esta intervención, la instalación producía aproximadamente 2.200 metros cúbicos diarios mediante dos líneas de ósmosis inversa (módulos A y B), dando servicio tanto a la población como al sector primario.

La actuación promovida por la Dirección General de Aguas responde al desgaste acumulado por el uso, la pérdida de rendimiento, el incremento del consumo energético y el desfase tecnológico del anterior Módulo B, así como al crecimiento progresivo de la población y de la actividad agrícola en el municipio de El Pinar, recoge una nota del Ejecutivo.

El viceconsejero de Aguas y Emergencias, Marcos Lorenzo Martín, destacó que "esta actuación no solo moderniza una infraestructura esencial para El Hierro, sino que refuerza la garantía de suministro en una isla donde el agua es un recurso estratégico".

Asimismo, subrayó que "invertir en desalación eficiente y tecnológicamente avanzada es invertir en resiliencia, en cohesión territorial y en oportunidades para el sector primario y para la población".

Por su parte, el director general de Aguas, José García Leal, explicó que "la remodelación integral del Módulo B permite recuperar rendimiento, mejorar la eficiencia energética y adaptar la planta a las necesidades actuales y futuras del municipio".

Leal añadió que se ha aprovechado la intervención para independizar sistemas auxiliares, incorporar mejoras técnicas y asegurar que la calidad del agua producida cumpla plenamente con el Real Decreto 3/2023 sobre criterios técnico-sanitarios del agua de consumo.

Mejora tecnológica y mayor capacidad de producción

La EDAM de La Restinga ocupa una superficie de 212 metros cuadrados, situada junto al dique del puerto y con acceso desde la carretera HI-4.

Cuenta con un edificio principal de 118 metros cuadrados y un edificio auxiliar anexo donde se ubican el centro de transformación, almacenes, sala blanca para cuadros eléctricos y los sistemas de bombeo y almacenamiento.

Con la renovación ejecutada, el Módulo B alcanza una producción nominal de 2.000 metros cúbicos al día.

Sumada a la producción actual del Módulo A, la capacidad total de la planta se sitúa en 3.000 metros cúbicos, lo que supone un refuerzo significativo para el abastecimiento insular.

El proceso industrial de desalinización incluye la captación de agua bruta desde dos sondeos existentes, sistemas de pretratamiento mediante filtración por cartuchos de 5 micras, bombeo de alta presión, bastidor de ósmosis inversa compuesto por 24 tubos de presión con siete membranas cada uno, sistema de recuperación de energía, bomba booster, nuevas tuberías y valvulería, instrumentación avanzada y un sistema integral de automatización y control.

Inversión superior a 1,1 millones de euros

Las obras fueron adjudicadas a la UTE conformada por Canaragua Concesiones y Elmasa Tecnología del Agua, por un importe inicial de 960.000 euros.

No obstante, fue necesario ampliar el plazo de finalización hasta diciembre del 2025 y aprobar un modificado del proyecto que implicó un incremento de 142.627,13 euros (14,86%) motivado por mejoras y nuevas prestaciones requeridas, alcanzando un montante de 1.102.627 euros.

Entre mediados de octubre y mediados de diciembre de 2025 se desarrollaron las pruebas de funcionamiento. Desde entonces, la planta opera con normalidad y los controles y analíticas realizados se ajustan a los parámetros proyectados.

Con esta actuación, el Gobierno de Canarias reafirma su compromiso con la modernización de las infraestructuras hidráulicas del Archipiélago, la eficiencia en el uso de los recursos y la garantía de un suministro seguro y sostenible para El Hierro.