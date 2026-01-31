Torres arropa a Ana González en su estreno como secretaria general del PSOE El Hierro

El PSOE El Hierro celebró este viernes, día 30 de enero, su XI Congreso Insular, con la renovación de su Comisión Ejecutiva y la proclamación de Ana González como nueva secretaria general del partido en la Isla, en sustitución de Alpidio Armas.

El Congreso, celebrado en el Centro Cultural de El Mocanal, en el municipio de Valverde, contó con la presencia del secretario general del PSOE Canarias y ministro, Ángel Víctor Torres, quien dio la bienvenida y deseó suerte a la nueva secretaria insular.

Torres también reconoció el desempeño de Alpidio Armas durante los 17 años en los que ha liderado la organización socialista en El Hierro.

Asistieron otros destacados cargos del PSOE Canarias, como Nira Fierro, secretaria de Organización; Rosa Bella Cabrera, vicesecretaria general; y Borja Durán, secretario de Juventudes Socialistas de Canarias.

González se convierte en la primera mujer que asume la secretaría general del PSOE El Hierro, cuya nueva Comisión Ejecutiva Insular es mayoritariamente femenina: 10 mujeres y 8 hombres.

Rosana González continúa como secretaria de Organización; Jesús Pérez se estrena en la vicesecretaría general y Miguel Ángel Acosta, exalcalde de Frontera, asume la presidencia del partido.

La nueva secretaria general compatibilizará su tarea orgánica con su actual cargo institucional como vicepresidenta del Cabildo de El Hierro.

González es licenciada en Biología por la Universidad de La Laguna y cuenta con una amplia trayectoria política, habiendo sido diputada durante tres legislaturas en el Parlamento de Canarias.

El XI Congreso del PSOE El Hierro también rindió homenaje a Antonio Chinea Padrón, exalcalde de Valverde y miembro de la dirección regional del partido.

Noticias relacionadas

Se proyectó un emotivo vídeo y Alpidio Armas recibió una foto conmemorativa junto a Chinea Padrón, Ángel Víctor Torres y otros referentes socialistas insulares.