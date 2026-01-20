El Hierro invita al Papa a la Isla para conocer la realidad migratoria

El Cabildo de El Hierro ha remitido una carta al Papa León XIV, en la que traslada formalmente una invitación para que incluya a la isla en su próxima visita a Canarias, prevista para el mes de junio, y de producirse sería la primera vez que un Pontífice visite la isla.

La misiva fue enviada con el objetivo de que pueda conocer de primera mano la realidad que vive El Hierro como principal puerta de entrada de la migración irregular al sur de Europa.

Además, expone la compleja situación humanitaria que se ha afrontado durante los últimos tres años, periodo en el que miles de personas han llegado a las costas huyendo de conflictos armados, pobreza y persecución, en condiciones de extrema vulnerabilidad y tras travesías marcadas, en muchos casos, por la tragedia y la pérdida de vidas humanas.

El Cabildo destaca en el escrito la "respuesta ejemplar" de la comunidad herreña, que ha afrontado esta situación con un "firme compromiso" con la acogida digna, movilizando a instituciones, profesionales, cuerpos de emergencia y voluntariado, "demostrando una actitud solidaria profundamente ligada a su propia historia migrante".

Visibilización

Asimismo, la institución recoge en la carta el valor simbólico que tendría una visita del Pontífice a El Hierro, tanto por tratarse de una visita inédita en la historia de la isla, como para visibilizar ante la comunidad internacional una crisis humanitaria que se desarrolla en las fronteras de Europa, recordando que "cada vida humana posee una dignidad inviolable, con independencia de su origen".

Con esta acción, detalla la corporación en una nota, "se proyectaría la necesidad de afrontar el fenómeno migratorio desde una perspectiva profundamente humana, basada en la dignidad de la persona, la justicia social y la corresponsabilidad entre los pueblos.

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, manifestó su plena disposición a colaborar con los aspectos logísticos necesarios y confía en que la comitiva pueda considerar la inclusión de El Hierro en su itinerario por Canarias.