Aena abre expediente sancionador a la empresa de la torre de control de El Hierro
La empresa pública se basa en la continua falta de personal de la torre de control
La empresa pública Aena ha incoado un expediente sancionador contra la empresa Saerco, que gestiona la torre de control del aeropuerto de El Hierro, por incumplimiento de contrato. En concreto, por la continuidad en la falta de personal de la torre de control, lo que obliga a mantener la reducción de horario operativo de 20 minutos al comienzo de la jornada (de 08:10 a 08:30 horas) hasta el 31 de enero.
Una información que le fue trasladada a instituciones y administraciones públicas, así como a la aerolínea Binter antes de comenzar esta prórroga de restricción operativa en el aeropuerto herreño, indica Aena en un comunicado. En el mismo, subraya que tanto la conectividad como la continuidad del servicio están garantizadas, así como la atención a los servicios sanitarios de emergencia que requieran hacer uso del aeropuerto, tanto dentro de su horario operativo, como en cualquier momento fuera de él.
Aena insiste en que se trata de "una medida temporal y extraordinaria que se revertirá tan pronto como se asegure disponibilidad de plantilla operativa adicional".
