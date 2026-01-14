Así es el rincón perfecto para desayunar en El Hierro: combinaciones a tu gusto y batidos naturales
El establecimiento ofrece las combinaciones más originales
Encontrar un rincón para desayunar no siempre es tarea fácil, pero si el objetivo es un local donde "no encontrarás el “típico” desayuno" en la isla de El Hierro es posible. "Este es un buen sitio para desayunar si estás por la isla", aseguran los creadores de contenido.
Un rincón perfecto para empezar el día
Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han estado en uno de esos lugares que enamora a sus clientes desde el principio y lo han recomendado a todos sus seguidores.
La Casa Abajo, ubicada en el municipio de Frontera en la isla de El Hierro, ofrece desayunos con combinaciones poco habituales y productos locales. Se ha convertido en un lugar perfecto para desayunar en la isla, tanto para residentes como para turistas que buscan empezar el día cargados de energía.
Tostas y bocadillo
En el establecimiento los clientes pueden combinar los ingredientes a su gusto. Entre las opciones que probaron los creadores de contenido destacan el bocadillo de jamón serrano con queso herreño y aceite de oliva, una tosta de bacon con calabacín y queso herreño, además de una combinación muy original de otra tosta con berenjena, queso herreño y miel.
"Todo lo que tenga queso herreño está bueno", afirma.
Uno de los grandes detalles del local es que puedes elegir el pan que quieras, ya sea sin gluten, para bocadillos, croissant, sándwich y tostadas.
Batidos naturales y chupitos de fruta
Otro de los puntos fuertes del local son sus batidos naturales, el llamado "exótico" es uno de los que pidieron y contiene papaya, uva y piña. También combinaciones como piña con leche de coco.
Además de los batidos, los chupitos de fruta fresca son otra opción ideal que triunfa entre sus clientes.
Horario y ubicación
La Casa Abajo es un ocal muy acogedor, con terraza y un ambiente cercano que se encuentra en la Calle Tigaday, 25, Frontera. Cuenta con 4,8 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes lo han visitado.
Abre de lunes a viernes de 7:30 a 13:00 horas, mientras que los sábados y domingos reduce su horario de 9:00 a 13:00 horas.
