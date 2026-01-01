Casa Goyo cumple 30 años con la pechuga rellena más famosa de El Hierro

En el corazón de El Hierro, un restaurante ha logrado mantener la esencia de la cocina tradicional canaria durante más de tres décadas. Casa Goyo, abierto desde 1995 en la carretera General de San Andrés, número 11, se ha consolidado como un referente gastronómico de la isla, especialmente por su pechuga rellena, un plato que ha permanecido idéntico desde su creación.

Recientemente, creadores de contenido como @guachinchesmodernos han compartido su experiencia en el establecimiento, destacando tanto la calidad de sus platos como el ambiente acogedor que caracteriza al local.

Tres décadas de cocina casera

Situado en la carretera General de San Andrés, 11, Casa Goyo es un restaurante tradicional en el corazón de El Hierro, conocido por su ambiente hogareño y sus platos de cocina casera. Aunque desde hace una década cuenta con una nueva generación, el local ha sabido mantener su esencia, fiel a las recetas que le dieron a conocer.

Entre sus especialidades destacan la pechuga rellena, el bacalao encebollado, los garbanzos con cochino, el asado negro de res, la carne de fiesta, la lasaña de carne y el queso herreño a la plancha.

En el menú también está la ensalada de la casa, una cantidad de ingredientes entre los que no falta detalle y los vinos canarios, ideales para acompañar una comida tradicional. También ofrecen una parrilla de carnes que incluye entrecot, bistec de cerdo, pechuga y salchicha, perfecta para compartir.

Una curiosidad que revelan desde el local es que su mojo rojo lleva queso ahumado rallado, que suaviza el sabor y le da cremosidad.

La pechuga rellena más famosa de Canarias está en la isla de El Hierro / El Hierro Travel

Una receta que perdura

Sin duda, el plato estrella de Casa Goyo es su pechuga rellena, una receta que se mantiene idéntica desde hace 30 años.

Va rellena de jamón y queso herreño curado, y se sirve con una salsa de zanahoria y queso cabrales, una combinación que fusiona la tradición canaria y el sabor asturiano.

Postres artesanos

El toque final llega con los postres de la casa, elaborados artesanalmente. La tarta de tres leches, el quesillo y el pie de limón son algunos de los más demandados por los comensales.

Las raciones son generosas, algo que los clientes valoran tanto como la calidad de la comida.

Instalaciones y horarios

El restaurante Casa Goyo atiendo a sus clientes en varias salas de comedor con capacidad para 60 comensales y una barra para bebidas y cafés.

Abre todos los días de 10:30 a 22:00, excepto lunes y martes, que cierran a las 21:30. La cocina abre a las 12:30.