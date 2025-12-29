Ocho terremotos en unas seis horas al sur de El Hierro
El mayor de los temblores roza una magnitud de 4, según el Instituto Geográfico Nacional
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha localizado en la madrugada de este lunes un total de ocho terremotos al suroeste de la isla de El Hierro. Los movimientos detectados por la red de sismógrafos de la Isla se concentran entre poco más de la medianoche y las seis y media de la mañana.
El mayor de los temblores, registrado a las 01.56 horas en El Pinar y a una profundidad de 36 kilómetros, ha tenido una magnitud de 3,8. A pesar de ello, la población herreña no ha trasladado que haya sentido este seísmo.
Del resto de terremotos, solo dos se localizaron en el municipio de Frontera, con una magnitud de 1.7 (a las 00:15 horas aproximadamente) y 1,4, sobre las tres de la madrugada.
Todos los demás seísmos se registraron en el municipio de El Pinar, aunque salvo el de mayor magnitud, en el mar al oeste de El Hierro. Además, de los ocho temblores, tres superaron una magnitud de 2 y a una profundidad de algo menos de 40 kilómetros.
En Tenerife
La red del Instituto Geográfico Nacional ha monitorizado otros terremotos menores en el resto del Archipiélago durante el último fin de semana del año, destacando el registrado en el municipio de Fasnia, en Tenerife, sobre las diez y media de la noche de este domingo y con una magnitud de 2,1.
Además, en la zona del volcán de Enmedio siguen los movimientos leves, aunque durante el sábado y el domingo se localizaron dos temblores por encima de 2. Ninguno de ellos fue sentido por la población.
