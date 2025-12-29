Endesa retira el centro de transformación más inaccesible de Canarias: así fue la complicada maniobra con un helicóptero

Endesa ha culminado en El Hierro una operación inédita en Canarias al retirar, mediante un helicóptero, un transformador ubicado en una zona de acceso extremadamente complicado. La complejidad del terreno obligó a recurrir a medios aéreos para desmontar y extraer el equipamiento eléctrico, una intervención sin precedentes en el archipiélago.

El transformador, instalado en la década de los 70, formaba parte de un antiguo centro de transformación situado en un enclave aislado y de difícil acceso. Su retirada se enmarca en el proyecto que la compañía desarrolla desde hace varios años para eliminar los aceites en desuso que se empleaban en este tipo de instalaciones. Con esta actuación, El Hierro se convierte en la última isla canaria en completar el desmontaje de este tipo de equipos.

De forma paralela, Endesa ha llevado a cabo la renovación progresiva de los transformadores obsoletos por otros más modernos y sostenibles, una vez finalizado el proceso de retirada de los aceites antiguos en todo el territorio nacional. En los últimos dos años, la compañía ha sustituido alrededor de 150 transformadores en Canarias, con una inversión aproximada de 15.000 euros por unidad, lo que eleva el coste total del proyecto a unos 2,25 millones de euros.

Helicóptero en plena operación para retirar el transformador de El Hierro / El Día

Una retirada imposible por mar

Beatriz Rafols, responsable de e-Distribución —la filial de Redes de Endesa— en Santa Cruz de Tenerife, explica que se realizaron varios intentos previos para retirar el material por mar, sin éxito. “Solo disponíamos del mes de octubre para operar, ya que se trata de una playa de callados, sin embarcadero y con fuerte oleaje. Por razones de seguridad, fue imposible completar la operación por vía marítima, así que la única alternativa viable era hacerlo por aire”, señala.

La intervención obligó a fragmentar in situ las torres de media tensión, los transformadores y las cabinas, tareas que fueron realizadas por personal especializado de e-Distribución. Posteriormente, las estructuras —que, incluso desmontadas, pesan varias toneladas— fueron izadas con el helicóptero en una operación de alta precisión, tanto para los operarios en tierra como para el equipo de pilotaje.

El material retirado fue depositado en una zona accesible, donde los técnicos procedieron a su tratamiento y retirada definitiva. Con esta compleja maniobra aérea, Endesa da por concluido en Canarias el proceso de eliminación de aceites ya en desuso en sus centros de transformación.

La actuación se enmarca en la estrategia de la compañía para avanzar en la descarbonización del Archipiélago de cara a 2040, siendo la retirada de equipos obsoletos y la modernización de la red eléctrica uno de los pasos clave para alcanzar este objetivo.

Sobre Endesa

Endesa es la compañía eléctricalíder en Españay la segunda de Portugal. Además,es el segundo operador gasista del mercado español. Desarrolla un negocio integrado de generación, distribución y comercialización eléctrica, y ofrece servicios de valor añadido orientados a la electrificación de los usos energéticos de hogares, empresas y administraciones públicas. Endesa está comprometida con los ODS de Naciones Unidas y la responsabilidad social corporativa. En este último ámbito actúa también desde la Fundación Endesa. Nuestro equipo humano suma alrededor de 9.000 empleados. Endesa forma parte de Enel.