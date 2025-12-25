Canarias saca a concurso la construcción de 24 viviendas protegidas en El Hierro por 5,16 millones

El Gobierno de Canarias ha sacado a concurso la construcción de un conjunto residencial de 24 viviendas protegidas en el municipio de Frontera, en la isla de El Hierro, con un presupuesto base de licitación de 5,16 millones de euros. La actuación será ejecutada a través de la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias S.A.U. (VISOCAN) y se enmarca en la estrategia autonómica para ampliar el parque público de vivienda y facilitar el acceso a un hogar digno, especialmente en las islas no capitalinas.

Según ha informado la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, el proyecto contempla no solo la edificación de las viviendas, sino también la construcción de 27 plazas de garaje, 21 trasteros y las correspondientes obras de urbanización, con el objetivo de integrar el conjunto residencial en el entorno urbano del municipio.

Una actuación con un plazo de ejecución de 24 meses

El contrato licitado establece un plazo de ejecución de 24 meses, durante los cuales se desarrollarán tanto los trabajos de edificación como las actuaciones complementarias necesarias para dotar a la promoción de los servicios básicos. Una vez finalizada, las viviendas pasarán a formar parte del parque público de vivienda de Canarias.

Desde el Ejecutivo autonómico se destaca que este tipo de proyectos busca responder a las dificultades de acceso a la vivienda, un problema que afecta de manera especial a determinados colectivos y que se agrava en territorios con una oferta limitada, como ocurre en algunas islas de menor tamaño.

Vivienda pública en El Hierro

La promoción prevista en Frontera supone un refuerzo relevante de la vivienda protegida en El Hierro, una isla donde el acceso a vivienda pública es más reducido en comparación con otros territorios del Archipiélago. La Consejería subraya que estas actuaciones contribuyen a fijar población, favorecer la estabilidad residencial y apoyar el desarrollo social y económico local.

El Gobierno de Canarias insiste en que la política de vivienda tiene también un componente de cohesión territorial, orientado a garantizar que las personas residentes en islas no capitalinas puedan acceder a recursos y servicios en condiciones similares al resto de la comunidad autónoma.

Características de las viviendas

El proyecto incluye la construcción de 24 viviendas protegidas, diseñadas conforme a la normativa vigente en materia de vivienda pública. A ellas se suman 27 plazas de garaje, lo que permitirá cubrir las necesidades de estacionamiento de los futuros residentes, y 21 trasteros, un elemento funcional cada vez más demandado en este tipo de promociones.

Asimismo, la actuación contempla las obras de urbanización necesarias, que permitirán dotar al ámbito de accesos, servicios e infraestructuras adecuadas para su correcta integración en el entorno urbano de Frontera.

Procedimiento de licitación y plazos

Las empresas interesadas en concurrir a la licitación podrán presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, el canal oficial para este tipo de procedimientos administrativos. El plazo límite para la presentación de solicitudes finaliza el 25 de enero de 2026 a las 13:00 horas, hora canaria.