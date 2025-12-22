Indignación en El Hierro con AENA por recortar la operatividad del aeropuerto

El Hierro clama contra la decisión de AENA de recortar el tiempo de operatividad de su aeropuerto. La empresa público-privada que gestiona estas instalaciones en España ha limitado el horario de funcionamiento del aeródromo herreño debido a la falta de controladores. AENA aclara que es una decisión «temporal» por la falta de personal en la torre de control, un servicio gestionado por la empresa Saerco.

El gestor precisa en un comunicado que siete personas están fuera de servicio de una plantilla total de diez, lo que ha provocado una «contingencia sobrevenida» que «obliga a ajustar la operativa del aeródromo», situado en la capital herreña, Valverde. Debido a esta incidencia, AENA anuncia que tiene previsto sancionar a Saerco por incumplimiento de contrato. Como consecuencia de esta circunstancia, la infraestructura ha comenzado abrir a las 08:30 horas, media hora más tarde de lo habitual, y a cerrar a las 18:00 horas, como se hacía hasta ahora, pero sin apenas posibilidades de ampliar el horario de clausura, lo que deja sin opción de respuesta a la instalación ante posibles retrasos.

Estas modificaciones se conocieron después de que los controladores aéreos denunciaran a través de las redes sociales que un avión se vio obligado a dar vueltas sobre El Hierro para poder aterrizar ayer por la mañana al verse afectado por los problemas de operatividad, lo que este colectivo tildó de «imagen de la vergüenza». Al momento llegaron las reacciones de indignación en la Isla del Meridiano.

El aeródromo retrasa en 30 minutos la hora de apertura y rebaja las opciones de ampliar el cierre si hay incidencias

Quejas

La Agrupación Herreña Independiente (AHI) escribió en sus redes sociales: «Un avión dando vueltas en el aire esperando a que el aeropuerto abra sus puertas tras el recorte impuesto por AENA». Y añadió: «No es por la meteorología. No es una incidencia técnica. Es la consecuencia directa de recortar un servicio esencial». «Esto es tercermundista», denuncia con contundencia la formación nacionalista, que añade: «Esto es usar a los herreños como moneda de cambio».

AHI exige «una solución clara y definitiva» y propone que Enaire, gestor de la navegación aérea de España, asuma el control del aeropuerto de El Hierro, con controladores con condiciones dignas, en las mismas que cualquier aeropuerto público del Estado. «AENA es una empresa de todos los españoles, no un experimento privatizado donde una isla pequeña paga los recortes. El Hierro no es de tercera. Esto no lo podemos permitir», subraya AHI.

La Agrupación Herreña Independiente recuerda que esta reducción en el horario de operatividad acaba con un avance reciente. «Hace solo dos meses, tras mucho trabajo y reivindicación, Binter adelantó su primer vuelo a las 08:00 horas, permitiendo llegar antes a Tenerife para consultas médicas y trámites esenciales», apunta el partido político, que matiza: «AENA anula ahora ese avance y nos hace retroceder».

"Sin planificación"

«Este recorte se ha decidido y aplicado sin planificación ni margen de adaptación, perjudicando directamente a los viajeros que ya tenían billetes y conexiones programadas, especialmente aquellos que enlazan en Tenerife con otros vuelos, en muchos casos consultas médicas o trámites esenciales», protesta AHI. «Los herreños se ven ahora afectados por una decisión improvisada, que rompe los horarios cerrados con antelación y vuelve a castigar a quienes dependen del avión para desplazarse», como es el caso de los habitantes de Canarias.

Ante esta situación, el senador por El Hierro por AHI, Javier Armas, exigirá hoy lunes una solución inmediata y recordará que esta situación ya fue advertida hace meses en el Senado al ministro de Transportes, Óscar Puente. «No se actuó y hoy lo pagamos», concluye los independientes herreños.

Los empresarios de la Isla del Meridiano también mostraron ayer su enfado con esta decisión de AENA. La Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de la Isla de El Hierro (APYME) manifiesta que «no hablamos de un simple ajuste; hablamos de una decisión improvisada, injustificada y profundamente perjudicial para toda la actividad económica de nuestra isla».

La asociación recuerda que las pequeñas y medianas empresas herreñas dependen del avión para moverse, reunirse, recibir mercancía, atender clientes y mantener un ritmo de trabajo competitivo. «Con este recorte, ese equilibrio se rompe de forma abrupta», se queja.

APYME expone qué supone este recorte para el tejido productivo herreño: cancelaciones que paralizan la actividad diaria, conexiones perdidas con proveedores y clientes, reuniones imposibles de cumplir, retrasos en mercancías y entregas, sobrecostes que las pymes no pueden seguir asumiendo y un deterioro directo de la competitividad de El Hierro frente al resto del Archipiélago.

El colectivo exige la recuperación «inmediata» del horario operativo completo y la dotación del personal necesario para garantizar un servicio «estable y profesional». «Las empresas herreñas merecen ser tratadas con respeto y seriedad», aclara. Y concluye: «En un asunto tan grave como este no caben colores políticos ni intereses particulares. Hacemos un llamamiento a todos los partidos, instituciones, colectivos y a la sociedad herreña para defender lo que es de todos: el futuro de El Hierro».